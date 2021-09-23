MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi

Son günlerde HDP'nin meşrutiyet tartışması siyasiler arasında önemli bir gündem oldu. TBMM'de temsil edilen, Milletvekilleri bulunan HDP, özelilkle MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından gayrimeşru olarak nitelindirilken, CHP'li bazı vekillerde buna cevap olarak HDP'nin TBMM'deki varlığına dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP'yi meşru görmek, meşruiyet kavramında vurulmuş paslı zincirdir. CHP Genel Başkanı tarihi bir yanlışın içindedir" dedi. Bahçeli'nin bu yazılı açıklaması kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

İşte Bahçeli'nin HDP'yi hedef alan yazılı açıklamasının tamamı;

"Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerini de kapsayacak şekilde geride kalan 1,5 asrın perdesi aralandığında, sömürgeci güçler tarafından önce sorun tanım ve tarifinin yapıldığı, ardından ihanet, istila ve işgal projelerinin devreye alındığı bariz olarak görülecektir.

Her seferinde yapay sorunlara çözüm tekliflerinin dayatılması, ya devletimizin ya da insan ve toprak varlığımızın acıklı ve kanlı çözülmesiyle sonuçlanmıştır.

Bu meyanda zillet çarkı sürekli dönmüş, hıyanet mesaisi devamlı surette işlerlik ve işlevsellik kazanarak bugünlere kadar gelmiştir.

Sözde Kürt sorunu emperyalistlerin hiç taviz vermediği, işbirlikçilerinin hiç vazgeçmediği bir istismar, bir inkar, bir ihanet mekanizması olarak kullanılmıştır.

Herkesi uyarıyorum, kökeni, mezhebi, dili ve yöresi ne olursa olsun, Türkiye’de tek bir insanımız bile sorun değildir veya siparişi Türkiye düşmanları eliyle verilen yığma bir sorunun parçası görülemeyecektir.

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Sözde Kürt sorunundan bahsetmek, başka bir ifadeyle Kürt kökenli kardeşlerimi sorun olarak işaretlemek, hatta fişlemek demektir.

Bunun adı da vatana ve millete ihanettir.

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Cumhuriyet Halk Partisi’yle İP’in aynı anda HDP’yi meşru organ görüp sözde Kürt sorunu üzerinden PKK’ya zeytin dalı uzatmaları terörizmin değirmenine su taşıyan bedhahlıktır.

Kalbinde vatan sevgisi olup da HDP’nin PKK demek olduğunu bilmeyen, görmeyen, idrak etmeyen yoktur.

HDP’yi meşru görmek, meşruiyet kavramına vurulmuş paslı zincirdir.

CHP Genel Başkanı tarihi bir yanlışın içindedir.

İP yönetimi terörizmin pençesinde güç ve iktidar devşirmenin izindedir.

Karşımızdaki tablonun makul ve münasip tek bir yanı bile asla gösterilemeyecektir.

Anlaşılan odur ki, HDP, zillet ittifakının diğer ortaklarını kapı kulu, siyasi kukla, kürek mahkumu haline çevirmiştir.

Oy için, iktidar için, koltuk için, makam için Türkiye düşmanlarının bayatlamış projelerine tutunanları, bununla da kalmayıp kuvveden fiile geçenleri Türk milleti affetmeyecektir.

Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin kapatılmasını esas alan davayı görüştüğü sırada, CHP Genel Başkanı’nın sivri çıkışı akılları bulandırmış, kuşkuları arttırmıştır.

CHP ile Anayasa Mahkemesi arasında kirli bir temas hattı kurulup kurulmadığı, HDP’nin aklanması maksadıyla kripto mesajların karşılıklı gidip gelmediği herkesin merak konusu haline gelmiştir."