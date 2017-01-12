MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama

MHP Lideri Devlet bahçeli, Anayasa paketinin TBMM'den geçmemesi halinde erken seçime gidilebileceğini açıkladı. Bahçeli, paketin 330'un altında kalması halinde yaşanacakları şöyle özetledi:



“Öyle bir durum yaşanırsa çok farklı bir sorun ortaya çıkar. Böyle bir durum olursa meclis çalışamaz hale geldiği için çalışabileceği bir zemin aranır. Millet iradesine gidilir.” Anayasa oylaması sırasında kuliste gazetecilerle sohbet eden Bahçeli, önemli açıklamalar yaptı.



SAKINCALI DURUMLAR ORTAYA ÇIKAR



Genel Kurul'daki gerelim için Bahçeli şunları söyledi: “Anayasa görüşmelerinde gerilim stratejisi takip ediliyor. Böyle devam etmemesi lazım. herkes görüşlerini açık biçimde söylemeli. İç Tüzük çerçevesinde oy kullanılmasının siyasi kültür haline getirilmesi gerekir. Genel Kurul’daki gerilim devam ederse, bu durum referandum döneminde Türkiye geneline yansıyabilir. Bu gerilim orada devam ederse ne olur? Bunu iyi düşünmek lazım. Bu gerilim aşağı çekilmeli. Aşağılayıcı cümlelerden sakınmak lazım. Yaşanan kavgayı dikkatli bir şekilde takip ettim. İleride daha önemli maddeler var. Bu maddeler geçerken daha dikkatli olmak lazım. Sakıncalı durumlar ortaya çıkabilir. İktidar da muhalefet de samimi olmalı.



FİREYİ MERCEKLE ARAMAMAK LAZIM



Anlaşılan süreç böyle devam edecek. Kabul ve ret sayıları belli bir istikrara kavuştu. Kimin fire verip vermediği değil, oyun rengi açısından bakmak lazım. Bizim sayımız 39. Ret vereceğini açıklayan 5-6 kişiyi düşünce geriye 33 kalıyor. Anayasa değişikliğini Meclis’e sunan iki partide önemli bir kayıp yok. Buradaki sayılara da bakılınca fireyi mercekle aramak lazım. Burada fire aranmamalı. Referanduma gidilecek bir 330-340 arasında ilerliyor. Anayasa değişikliği Meclis’te referandum yolu açık bir şekilde kabul edileceği görülüyor. Ani iniş çıkışlar beklemiyorum. İniş olmaz artış olur.”



MİLLETE GİDİLİR



Paketin 330'un altında kalma ihtimali için Bahçeli, “Öyle bir durum yaşanırsa çok farklı bir sorun ortaya çıkar. Böyle bir durum olursa meclis çalışamaz hale geldiği için çalışabileceği bir zemin aranır. Millet iradesine gidilir” dedi.



AHMET TÜRK TUTUKSUZ YARGILANMALI



Önceki akşam HDP'li Sırrı Süreyya Önder ile sohbeti için Bahçeli şu bilgiyi verdi: “Sırrı Süreyya Önder ile görüşmemizde Ahmet Türk’ün sağlık sorununu anlattı. Meclis’e geldiğimiz zaman elimizi sıkan bir şahıs Ahmet Türk. 74 yaşındaki Ahmet Türk’ün rahatsızlığı ile aşamadaysa, tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanması sağlanmalı ya da adli kontrol yöntemiyle veya ev hapsi gibi bir formül bulunmalı. Bunun ideolojik bir boyutu yok. İnsani bir mesele.”



DÖVİZİN YÜKSELİŞİ



Bahçeli, döviz artışı için “Böyle bir krizi koalisyon döneminde yaşamış bir parti olarak, aşılamayacak bir kriz değil ama gerekli önlemler alınmalı. Doların 4 liraya çıkması Türkiye’yi iyiye götürmez” yorumunu yaptı.



FETÖ’CÜ VEKİLLER AKP'NIN İÇ SORUNU



İktidar partisinde Fetöcü vekiller iddiası için Bahçeli, “33 mevcut, 47 eski, 80 milletvekili olduğu iddia edildi. Bu AKP'nin iç sorunu. Bize müdahaleyi doğru bulmadığım için onlara müdahaleyi de ahlaki bulmam” dedi.



HALAÇOĞLU İLE NE KONUŞTU



Retçi milletvekili ile Yusuf Halaçoğlu görüşmesi için MHP Lideri şunları söyledi: “Yusuf Halaçoğlu ile sohbet ettik. Geç saatlerde gördüm yalnız oturuyordu. Rica ettim gelebilir mi diye. Sağ olsun geldi. Kendisi bilim insanı çalışmalarından bahsetti. Söz Anayasa değişikliğine geldi. Birbirimizi incitmediğimiz gibi karşılıklı görüşlerimizi değiştirici şekilde yaklaşmadık. Herkesi kucaklamak durumundayız. Kimseye kapalı değiliz ama MHP’yi yaralamaya gelene, toplum nezdinde anlaşılmaz kılan kişilere müsaade etmeyiz.”