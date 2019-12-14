MHP'li Yalçın: Yapraklar, Cumhur İttifakı'nın önünde sürüklenip savrulacaktır

MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, "Pensilvanya'dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ile ilgili değerlendirme yaptı. Yalçın, günümüzde Türk siyasi hayatında uluslararası dolar baronları tarafından, küresel sermayenin yakın mazideki mutemet adamı Kemal Derviş’in birbirinden kötü, üçüncü, hatta beşinci sınıf kopyaları ve versiyonlarının birer birer sahaya sürülmeye başlandığını belirtti. Yalçın, dünyanın jandarmalığından vazgeçmeyen ve Orta Doğu'da İngiltere'den devraldığı emperyalist misyonu sürdürme çabası içindeki ABD'nin de bölgenin bu en önemli ülkesini avucunda tutmak için 2009'dan itibaren Türkiye'de iç siyasete yön verme çabalarını hızlandırdığını kaydetti. Yalçın, "Tesadüf olmasa gerektir, bugün AK Parti'de 'bir bölen' güruhundan Ali Babacan’ın arkasındaki cambaz oynatıcısı Abdullah Gül Cumhurbaşkanı iken; 2009'da sözde Kürt meselesi için iyi şeyler olacağını ilan etmiş, ardından da açılım ve çözüm adı altında çözülme süreci başlatılmıştır. Şükür ki milletimizin feraseti yanında maşeri vicdanın sesi ve millî egemenliğimizin, varlık azmimizin gönüllü bekçisi olan MHP’nin tavizsiz, kararlı ve sağlam politikalarının da katkısıyla bu kirli süreç başarısızlığa uğratılmıştır" dedi.

'YAPRAKLAR, SÜRÜKLENİP SAVRULACAKTIR'

Başını ABD’nin çektiği küresel aktörlerin, aynı dönemde FETÖ'yü devreye soktuğunu ve bu örgütün MHP’yi ele geçirmeye çalışmasına rağmen başarılı olamadığını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Türk siyasetinin bugün arz ettiği hazin manzara da göstermektedir ki tarih tekerrür etmekte, 2023 küresel güç vizyonuna doğru emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin önünü kesmek için yeni senaryolar sahneye konmaktadır. Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni maşalar, bendeler ve taşeronlar bulmuş, günün dinamiklerine uygun cambazlar yetiştirerek bellerine ip bağlamıştır. Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış; kendilerinde 'gelecek' vehmeden bir takım yalancı pehlivanlar 'yapraktan kispetler' giyinmeye başlamıştır. Pensilvanya’dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır. Geçmişte sayısız örneği görülmüştür, millet ana gövdeden kopan dalları odun niyetine sobaya doldurmuş, serseri rüzgârların savurduğu yaprakları da faraşa doldurup çöpe atmıştır. Atalarından miras kalan kültür ve medeniyet birikiminin ufkunda, ülkesinin güneş gibi yükselişine ve geleceğine göz dikenleri, Türkiye’nin büyük yürüyüşünü durdurmak isteyenleri, bizzat millet etkisiz hâle getirecektir. Milletimiz, kendi kaderinin havada uçuşan yapraklarla aynı akıbete uğramasına geçmişte izin vermemiştir; bugün de, gelecekte de vermeyecektir."

'MHP HAİN HESAPLARI YIKMAYA DEVAM EDECEK'

Yalçın, Cumhur İttifakı'nın sıradan bir siyasi çıkar işi birliği değil, Türkiye'nin yarınlarına göz dikenlerin kirli emellerinin boşa çıkarılması, 2023 hedeflerine kazasız belasız ulaşılması için millî mutabakat zemininde oluşturulmuş bir kader ortaklığı olduğuna dikkat çekerek, "MHP’siz Meclis hayalleri kuran bahtsızlara da diyeceğimiz şudur: Böylesi rüyalara yatanlar kâbuslarla uyanmış, MHP’ye geçmişte kabir yeri öngörenlerin mezarını bizzat millet kazmıştır. MHP, bugünlere kirli oyunları bozarak, alçakça tezgâhları dağıtarak gelmiştir. MHP; kuruluşundan beri üstlendiği tarihî misyondan asla vazgeçmeden, uğrunda mücadele ettiği değer ve ilkelerden asla kopmadan; Türkiye’ye dönük, milletimize yönelik hainane hesapları yıkmaya devam edecektir" dedi.