MHP'li Yalçın: HDP ile kripto iş birliği planı, CHP'nin elinde patlayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "HDP ile kripto iş birliği planı, CHP'nin elinde patlayacak bir saatli bombadır. Bu parça tesirli bombadan en çok da yancısı İP etkilenecektir" dedi.

MHP'li Yalçın, yazılı açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki eleştirilerine cevap verdi. Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eseri olduğunu belirttiği Cumhur İttifakı'nın, halk tarafından kucaklandığını bildirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu durumdan rahatsız olduğunu ve sürekli gaf yapmasına yol açtığını kaydeden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Bir gaf makinesi tarafından yönetilen CHP'nin siyasi fotoğrafı çekilince görünen şudur: Cumhuriyet'i kuran parti, Cumhuriyet düşmanlarına peşkeş çekilmiştir. Atatürk'ün partisi tanınmaz hâle getirilmiştir. CHP Genel Başkanı; Kandil'in muhafızı, bölücü terör örgütünün siyasi kanadı konumundaki HDP'yi kollayan baş zaptiye, yancılık ve maşalık işlevi için İP'i kurgulayan baş faildir. Pişkinlik ve aymazlık CHP Genel Başkanının politik hususiyeti olmuştur. CHP, hem terör örgütünün siyasi kanadıyla kapalı kapılar ardında iş birliği yapmakta, hem de bunu inkâr ederken Türk milliyetçiliğinin siyaset platformundaki temsilcisi olan MHP'yi karalamaya çabalamaktadır. Türk seçmeninin partisine dönük olumsuz bakış ve temayülü şimdiden belli olmaya başladığı hâlde ayağı bir türlü yere değmeyen, bulutların üzerinde dolaşan Kılıçdaroğlu'nun MHP hakkındaki akla ziyan sözleri, en aklı başında vatandaşlara bile 'pes vallahi' dedirtmektedir" dedi.

'CHP 31 MART'TA BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALACAK'

CHP'nin HDP ile iş birliği yaptığını kaydeden Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kulağıyla ağzı arasındaki mesafe, Ankara-Kandil arası kadar uzaklaşmış bulunan Sayın Kılıçdaroğlu'nun hâlâ genel başkanlık koltuğunda oturabilmesi, CHP'nin içine düştüğü romansı perişanlığın en güçlü delilidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun MHP'den ayrıştırma hevesiyle Ülkücülere yaranma ve hoş görünme söylemi de utanmazca ve riyakârcadır. Ülkücüler niyet okuyucusu değillerdir; ama Kemal Kılıçdaroğlu ve avenesinin kendileri hakkındaki gerçek düşüncelerini iyi bilirler. CHP, 31 Mart 2019 günü hem boyunun, hem de oyunun ölçüsünü politikanın ebedî terzisi olan milletten alacaktır. HDP ile kripto iş birliği planı, CHP'nin elinde patlayacak bir saatli bombadır. Bu parça tesirli bombadan en çok da yancısı İP etkilenecektir. MHP Lideri Devlet Bahçeli'yle uğraşmaksa başını sert kayaya çarpmaktır ki; bunun sonu, akli dengesini yitirmek ve siyasi mecnuna dönüşmek olacaktır."