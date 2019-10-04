MHP'li Yalçın: Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanılacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının arkasına saklandığı kanaatinin oluşmaması ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ruhuna uygun tavır alınması bakımından MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak ve konunun genel kurula gelmesini isteyecektir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Hükümet Tezkereleri'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştığını hatırlattı. Yalçın, söz konusu tezkerelerin öncelikle TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları'nın oluşturacağı Karma Komisyonu'nda görüşüleceğini belirtti. MHP'li Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Genel Kurul gündemine gelip gelmeyecekleri karara bağlanacaktır. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının arkasına saklandığı kanaatinin oluşmaması ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ruhuna uygun tavır alınması bakımından MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak ve konunun genel kurula gelmesini isteyecektir. Bu konuda daima şeffaf ve yapıcı bir tutum sergileyen MHP, çoğunluğu terör suçlarından ötürü düzenlenen fezlekelerin bir an önce bağımsız yargıya intikali ve suçlulardan hukuk önünde hesap sorulabilmesi için üzerine düşeni bu defa da büyük bir hassasiyetle yapacaktır. Ayrıca TBMM'nin yürütme karşısında etkinliğinin azaldığı iddialarının gündemde tutulmaya çalışıldığı bir atmosferde, yasama erkinin müessiriyetinin gösterilmesi ve yargı erkinin bağımsızlığına katkıda bulunulması önem taşımaktadır."