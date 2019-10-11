MHP'li Yalçın: 'Barış Pınarı', terörle mücadelenin zirve safhalarından biridir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Barış Pınarı Harekâtı; bin yıldır etle tırnak gibi kaynaşarak Türk toplumunun ayrılmaz bir parçası hâline gelen Kürt kökenli vatandaşlarımızın, bölücü terör örgütü PKK'nın tasallut ve zulmünden sonsuza kadar kurtarılması amacıyla aman vermeden sürdürülen terörle mücadelenin zirve safhalarından biridir" dedi.MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı'nın gerek vatandaşların huzur ve güvenliği, gerekse Suriye vatandaşların kendi topraklarında hürriyet, esenlik ve sükûn içinde hayat sürmesinin temini açısından büyük önem arz ettiğini bildirdi. Harekâtın, terör örgütünün işgal, kıyım ve zulmüne son vermeyi hedeflediğini kaydeden Yalçın, şöyle konuştu:"Barış Pınarı Harekâtı; bin yıldır etle tırnak gibi kaynaşarak Türk toplumunun ayrılmaz bir parçası hâline gelen Kürt kökenli vatandaşlarımızın, bölücü terör örgütü PKK’nın tasallut ve zulmünden sonsuza kadar kurtarılması amacıyla aman vermeden sürdürülen terörle mücadelenin zirve safhalarından biridir. Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğini sağlamayı hedefleyen Barış Pınarı Harekatı’nın başarısı için, bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız. Dualarımız, ilham ve kudretini ecdadından alan şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimizin muvaffakiyet ve zaferi içindir."'KARA PROPAGANDALAR BAŞLATILDI'Yalçın, Barış Pınarı Harekâtı aleyhinde yurt içinde ve dışında kara propaganda ve yıpratma kampanyalarının başlatıldığını kaydederek, şunları söyledi:"Türkiye’nin bu haklı, meşru ve yerinde adımı sosyal medyada da manipülatif ve spekülatif paylaşımlarla hedef alınmıştır. Aziz milletimiz, sadece Türk toplumunu değil; bölgeyi ve bölgede yaşayan bütün toplulukları kalıcı barış ve huzur iklimine kavuşturmak için başlatılan harekât hakkında 'işgal', 'Kürtlere yönelik kıyım' gibi aslı astarı olmayan kötü niyetli kampanya ve propagandalarla olumsuz algı yaratma çabalarını boşa çıkaracaktır. Şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimiz de sadece terör örgütlerini yok etmek üzere sürdürdüğü harekât sırasında sivillerin ve masum insanların zarar görmemesi için azami dikkati göstermektedir. Dolayısıyla sosyal medyada ve yabancı basında Türkiye ile Barış Pınarı Harekâtı aleyhinde yürütülen karalama kampanyaları akim kalmaya, başarısızlığa uğramaya mahkûmdur. Bu konuda MHP’nin bütün teşkilat mensupları teyakkuz hâlinde, camiamız da ayaktadır."