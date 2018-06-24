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MHP'li Usta, Samsun'da oyunu kullandı

Hakan AKGÜN- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekilliği seçimleri için Samsun’da oyunu kullandı. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, karayolu ile geldiği Samsun’da Cumhurbaşkanlığı...

MHP'li Usta, Samsun'da oyunu kullandı

Hakan AKGÜN- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekilliği seçimleri için Samsun’da oyunu kullandı.
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, karayolu ile geldiği Samsun’da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oyunu Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1238 nolu sandıkta kullandı. Oy kullanmasının ardından Erhan Usta sandıklarda görevlilere tek tek başarılar diledi.
Okul çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Erhan Usta, "Seçimlerin milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu seçimler önemli. Bu seçim yeni bir sistemin yürürlüğe gireceği seçim olduğu için anlam yüklüyoruz biz.  Hiç kimse 'ben Türkiye'yi geri götüreceğim', 'sistemsizliğe Türkiye'yi götüreceğim' şeklinde bir yolu tutmamalıdır. Seçimde kimin kazanacağının takdirini millet yapacaktır. Biz elimizden geleni ve kampanyamızı yaptık. Millet ne derse o olacaktır. Oy kullanımına yüksek katılım olacağını bekliyoruz. Milletimizde meselenin idrakinde güven, huzur ortamı içerisinde oylarını kullanması son derece önemlidir. Gördüğümüz kadarıyla da Suruç'ta bir hadise var. Onun haricinde çok önemli bir hadise yok ve inşallah olmaz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Birbirimizin kararlarına saygı duymak zorundayız. Milletimiz neyi takdir ettiyse onu kabul etmek zorundayız" dedi.

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