MHP'li Usta: Bu ittifak seçime yönelik bir ittifak değil

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN'da, Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışında konuşan MHP Samsun Milletvekili ve MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "MHP ve AK Parti arasındaki Cumhur İttifakı, milli bekayı esas almaktadır. Bu ittifak seçime yönelik bir ittifak değildir. Cumhur ittifakı ülkenin birliği ve beraberliğini esas almaktadır" dedi.

MHP Samsun İl Başkanlığı, İlkadım ilçesi Kasaplar Caddesi'nde bulunan Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılışa MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın yanı sıra, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, MHP İl Başkanı Taner Tekin, milletvekili adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi konuşan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Usta, "MHP üzerinden bir takım güçler oyunlar oynanıyor. Biz, 15 Temmuz gecesi, daha sonrasında Yenikapı mitinginde oluşan ruh, ardından 16 Nisan referandumunda oluşan bir ruhun devamı olarak MHP ve AK Parti arasında bir cumhur ittifakı oluşmuştur. Bu mili ittifak, milli bekayı esas almaktadır. Bu ittifak seçime yönelik bir ittifak değildir. Cumhur ittifakı ülkenin birliği ve beraberliğini esas almaktadır. Çünkü Türkiye’nin riskleri devam ediyor. 15 Temmuz’da Türkiye’nin yaşadığı ihanet başka bir formatta ekonomik saldırı, finansal saldırı olarak devam edebilir. O nedenle birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye içerden ve dışarıdan kuşatma altında. Terör ile mücadele içeride ve dışarıda devam etmektedir. Bu mücadelede birlik ve beraberliğimizi sağlayamazsak yenik düşeriz. Tarihe baktığımızda Türk devletleri hep içerden yıkılmıştır. O nedenle içerdeki beraberliğimizi korumamız gerekmektedir" dedi.

PKK ile mücadelenini yurt dışında PYD ile mücadelenini devam etitğini belirten Usta, "Suriye'de Irak'ta yani güneyimizde vekalet savaşları yer almaktadır. Biz orada sadece terör örgütleri ile değil, yerine göre Amerika ile, yerine göre İsrail ile hatta yerine göre müttefikimiz gibi görünmesine rağmen Rusya ile mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelede birlik beraberliğimizi bozarsak bu mücadelede maalesef yenik düşeriz. O yüzden tarihe de baktığınız zaman Türk devletleri hep içeriden yıkılmıştır. Bu sefer akıllı olmak durumundayız, uyanık olmak durumundayız ve içerideki birliği, beraberliği korumamız, sağlamamız gerekmektedir. Bugün geldiğimiz noktada terörle mücadele anlamında, dış politika anlamında AK Parti hükümeti, MHP'nin politikalarına gelmiştir. Bu milliyetçiler ve ülkücüler için iftihar edilecek bir durumdur. Bizim bugün görüşlerimiz ve düşüncelerimiz iktidardadır. Bizde bu ittifakı bu anlamda yapıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından MHP İl Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışı yapıldı.



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