MHP'li Tekin: PKK’nın siyasi uzantısıyla gizli pazarlık yapanlar gereken cevabı alacaktır

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, “PKK’nın siyasi uzantısı ile gizli pazarlıklar yapan, hülle ya da hile yoluyla farklı pazarlıkların içerisine girip ittifaklar yapan siyasi partilere de 24 Haziran gecesi Türk milletinin gerekli ve hak ettiği cevabı vereceğine inanıyorum” dedi.

MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, il binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tekin, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim kararını belli bir gerekçeler gereği almıştır. Bunlar ise, seçimler 3 Kasım 2019’da yapılması planlanıyordu. Bu tarihe kadar yaklaşık 16 ay kadar uzun bir süre vardı. Bu süre içerisinde ülkemizde ve bölgemizde yaşanan bazı gelişmeler değerlendirildiğinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin belirsizlik ve kaos ortamından bir an önce kurtulması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bunların başlıca gerekçelerinden bir tanesi, hemen bölgemizde yaşanan Suriye’deki gerginlik, Avrupa ülkelerinin Suriye’ye karşı tutumu, ABD ve Rusya arasındaki bölgemizdeki gerginlik, Türkiye’nin Suriye başta olmak üzere sınırlarımız içerisinde ve dışında vermiş olduğu terörle mücadele göz önünde bulundurulduğunda, FETÖ ile yapılan mücadele göz önünde bulundurulduğunda ve 16 ay içerisinde Türkiye’yi ciddi tehlikelerin beklediği göz önüne alındığında Türkiye’nin bir an önce bu belirsizlik ve kaostan kurtulması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra özellikle anamuhalefet partisi başta olmak üzere 16 Nisan referandumundan itibaren ve özellikle Genel Başkanımızın Cumhur ittifakı yapacağını açıklamasının ardından, yine ana muhalefet partisi başta olmak üzere birçok muhalefet partisinin ittifak sürecini provoke etmek için yapmış olduğu çalışmaları göz önünde bulundurduğunda, 16 Nisan referandumunda altınında MHP’nin ve Türk milliyetçilerinin imzası ve mührü bulunan yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin sağlıklı bir zeminde hayata geçirilebilmesi ve kökleşmesi için bu seçimlerin erken yapılması gerektiğine inanmış ve genel başkanımızda bu çağrıda bulunmuştur” diye konuştu.

‘TÜRK MİLLETİ GEREKEN CEVABI VERECEKTİR’

CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçişini değerlendiren Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“MHP olarak yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde yüzde 50 artı 1 oy alamayan hiç kimsenin tek başına iktidar olamayacağı açık ve nettir. Bu sebeple, elbette siyasi partiler ittifaklar yapabilir. MHP de bu tercihini kullanmış, Ak Parti’nin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aday olarak göstermiştir. Buna benzer ittifaklar, diğer siyasi partiler tarafından da yapılabilir. Ama 15 Temmuz sonrası bu ülkede bir cephe oluştu. Özellikle bu 16 Nisan referandumu ile de netleşti. Bu cephenin bir tarafı milli birlik ve beraberlik cephesi diye adlandıracağımız Cumhur ittifakı, bir tarafı da şer cephesi olarak adlandırdığımız, gayri milli olduğuna inandığımız, gayri milli unsurlarla beraber gizli pazarlıklar içerisinde olduğuna inandığımız bir cephedir. Bu cephenin içerisinde kimlerin olduğunu önümüzdeki günlerde çok daha net göreceksiniz. PKK’nın siyasi uzantısı ile gizli pazarlıklar yapan, hülle ya da hile yoluyla farklı pazarlıkların içerisine girip ittifaklar yapan siyasi partilere de Türk Milleti'nin gerekli ve hak ettiği cevabı vereceğine inanıyorum. O yüzden bunun cevabını 24 Haziran gecesi Türk Milleti çok açık ve net bir şekilde vereceğine inanıyorum. Bu ülkede elbette ki; siyasi stratejiler ya da siyasi ittifaklar yapılabilir. MHP de bir ittifak yapmıştır. Ama MHP bu ittifakını kamuoyunun gözleri önünde yapmıştır. Kapalı kapılar arkasında yapmamıştır. Gizli pazarlıklarla yapmamıştır. Genel başkanımız Devlet Bahçeli basın mensuplarının önünde ittifak yapacağını açıklamış ve hiçbir pazarlık da yapmamıştır. Ancak maalesef karşıda oluşan cephenin uzun zamandır, gizli ve kirli pazarlıklar içerisinde olduğu da aşikardır. Maalesef bu gizli pazarlıklarda bizi yine haklı çıkarmış ve en son CHP’den milletin iradesini savunan, sözde demokrasiyi bu kadar yere göğe sığdıramayan bir partinin milletvekillerinin, kendilerine oy veren vatandaşların iradesini pazarlık malzemesi haline getirip, başka bir partiye hile ve hülle yoluyla geçmesi kamuoyunun taktirine sunulmaktadır.”

Seçimlere yaklaşık 62 gün kaldığını belirten Tekin, Samsun’dan 9 milletvekili çıkarmak istediklerini de sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI