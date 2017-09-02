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MHP'li Tanrıkulu'ndan ABD ve Almanya'ya eleştiri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, İzmir'de partisinin bayramlaşma törenine katılıp gündemi değerlendirdi, ABD ve Almanya'yı eleştirdi. MHP İzmir İl Başkanlığı binasındaki bayramlaşma öncesinde, Genel Başkan Yardımcısı...

MHP'li Tanrıkulu'ndan ABD ve Almanya'ya eleştiri
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, İzmir'de partisinin bayramlaşma törenine katılıp gündemi değerlendirdi, ABD ve Almanya'yı eleştirdi.
MHP İzmir İl Başkanlığı binasındaki bayramlaşma öncesinde, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu açıklamalarda bulundu. Ahmet Kenan Tanrıkulu, bazı siyasi çevrelerin ısrarla kabul etmemesine rağmen Türkiye'nin zorlu, sosyal ve ekonomik maliyeti oldukça ağır terörle mücadele sürecinin sürdüğünü söyledi. Türkiye'de siyasetin, halen siyaset dışı mihraklar tarafından şekillendirilmeye çalışıldığını söyleyen Tanrıkulu, "Bu demokrasi dışı faaliyetler, gerek bazı medya kanallarıyla, gerekse yabancı sivil toplum kuruluşlarının ülkemizde gerçekleştirdiği faaliyetlerde açıkça görülmektedir. Bunlar akıllarınca siyasi kurumları yıpratmaya çalışmakta, diğer yandan ise bazılarını parlatmaktadırlar" dedi.
ABD'nin YPG politikasını da eleştiren Ahmet Kenan Tanrıkulu şunları söyledi:
"YPG'ye, PKK'ya verilmiş silah ve mühimmat desteği artık milli güvenlik sorunu haline dönüşmüş, Türkiye'ye alenen husumet görünümü ortaya çıkmıştır. Diğer yandan Almanya, kendisini AB'nin patronu olarak görmekte, Türkiye karşıtı terör örgütlerini desteklemekte, açıktan Türkiye düşmanlığını sürdürmektedir. Türkiye'nin iç tartışma ve anlaşmazlıklara gömülmesini projelendirenler, eş zamanlı olarak da çevremizde korsan terör devletinin temellerini de atmaya çalışmaktadırlar. İdlip'te şer oyunu sahnelenmektedir. Suriye'deki belirsizlik ise devam etmektedir."
Türkiye ekonomisine yönelik açıklamalarda da bulunan Tanrıkulu, "2016 yılını kötü rakamlarla sonlandıran Türkiye ekonomisi 2017 yılında çok fazla umut vadetmemektedir" diye konuştu.

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