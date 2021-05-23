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MHP'li Şevkat Çetin'den iktidara bombagibi sözler

Milliyetçi Haraket Partiisi (MHP) 26. Dönem Milletvekili eski Genel Başkan Yardımcısı ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanlarından Şefkat Çetin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

POLİTİKA 23.05.2021, 08:12 23.05.2021, 08:26 Murat Aydın
MHP'li Şevkat Çetin'den iktidara bombagibi sözler

Milliyetçi Haraket Partiisi (MHP) 26. Dönem Milletvekili eski Genel Başkan Yardımcısı ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanlarından Şefkat Çetin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çetin, Gün Sazak'ın sözlerini paylaştı. 

MHP 26. Dönem Milletvekili ve eski Genel Başkan Yardımcısı Şevkat Çetin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

Çetin, "Egemenliğimizi korumak bekamızdır, küresel emperyalizm bahar yolu metodu ile hedef ülkelerdeki yönetim şeklini demokratikleşme örtüsü altında. Kontrolünde, yetkiyi tekleştirme. Denetimsiz, liyakarsiz, suça bulaşmış, tehditle yönlendirilebilirlerle, sömürüyü sürdürebilir" ifadelerini kullandı.

Çetin, Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın şu sözlerini paylaştı:

Bir gün devlet kendini yönetecek namuslu, şerefli, haysiyetli ve devlet idaresine layık insanların idaresine geçtiği zaman bütün hastalıklar kökünden temizlenmiş olur.  

İşte o paylaşım: 

Çetin daha önce de iktidarı eleştiren paylaşımlar yapmıştı. 

Çetin, "Denetlenebilirliği olmayan yönetimler adı ne olursa olsun, yetkisini keyfi kullanabilecek yönetimlerdir.Uygulayıcının zihniyeti, kuralların yerini alır.Hukuksuzluk da pervasızca devam ederse.Güvenilirliği kalmayan sistemde;kişiler de kendi hukuklarını oluşturursa, kaos olur.
Sosyal hukuk devletimiz biliyordur. Lale Devri yaşayanlar da var. Halk ekmek kuyruğunda bekleyenler de.Asgari ücretle; iş, aş arayanlar da var.Birden fazla maaşlı liyakatsizler de. Açlık ve yoksulluk sınırında yaşayıp.Yardımlarla doymaya çalışanlar çoğunlukta. Denetimsizlik.. Suç üretiyor.. Tosuncuklar örtüsü altında çeteleşme var. Pudra şekerli "Kripto Para" soyguncuları.. . Borsa da oyuncu olanların emeksiz kazanımları.Ülkemizin dövizlerinin yurt dışına kaçırılması da. Milli güvenliğimiz için tehdit değil mi..." diye yazmıştı. 

Geçmişte Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinde de bulunan eski Genel Başkanı Şefkat Çetin, 19 Mart'ta yayınladığı mesajla da dikkat çekmişti: “Misyon Unutturulunca. Vizyonda; Hampacı, Siyasi Rant’çılar Toplanıyor. Özümüz’ün Bulandırılması, İttifak Uyumu Diye Satılıyor. Varlık Nedenlerimiz. Millî Bekamız; ranta çevrilerek olumsuzlukların örtüsü Yapılıyor. Bağımlı, siyaset rantçıları ülkü, ilke arayanları düşmanlaştırıyor.” İfadelerini kullandı.

#mhp #ittifak #şevkatçetin #ÜlküOcakları #cumhurittifakı
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