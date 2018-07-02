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MHP'li Özdemir ve Ersoy ile İYİ Partili Ataş mazbatalarını aldı

KAYSERİ'de 24 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Meclis'e girmeye hak kazanan İsmail Özdemir ve Baki Ersoy ile İYİ Partili Dursun Ataş, mazbatalarını aldı. Kayseri Adliyesi Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda...

MHP'li Özdemir ve Ersoy ile İYİ Partili Ataş mazbatalarını aldı
KAYSERİ'de 24 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Meclis'e girmeye hak kazanan İsmail Özdemir ve Baki Ersoy ile İYİ Partili Dursun Ataş, mazbatalarını aldı.
Kayseri Adliyesi Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mazbata teslim töreninde MHP'li İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, milletvekili mazbatalarını hakim Buket Sicimgiller ve Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş'tan aldı. İl Başkanı Serkan Tok ve partililerin hazır bulunduğu tören sonrası konuşan Özdemir, "Türkiye önemli bir döneme girmiştir. Artık Cumhuriyetimizin 3'üncü evresindeyiz. Böylesi bir dönemde de Kayseri'mizi MHP 2 milletvekili ile temsil edecektir. Elimizden geldiğince şehrimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda MHP kendi üzerine düşen ne var ise yerine getirecektir" dedi.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin takdirleri ile çıktıkları yolda Kayseri ve ülke genelinde önemli çalışmalara imza atacaklarını ifade etti.
İYİ PARTİLİ ATAŞ DA MAZBATASINI ALDI
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da mazbatasını aldı. Partililerin hazır bulunduğu mazbata töreni sonrası açıklamalarda bulunan Ataş, "7 aylık bir parti olmamıza rağmen çok ciddi oranda oy aldık. Seçimin adaletli bir şekilde yapıldığını söyleyemem. Son 15 gün çok büyük baskı görmemize, iktidar partisinin devlet kaynaklarını kullanmalarına rağmen milletimiz yine bizlere teveccüh gösterdi. Bölgemizin, ülkemizin sorunlarını biliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yapacağız" diye konuştu.

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