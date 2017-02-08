MHP'li muhalifler 'Hayır'lı çalışmasına başlıyor

‘ORTAK HAREKET ETME TEKLİFİNDE BULUNACAĞIZ’
Konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye konuşan MHP Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu “Referandum çalışmaları kapsamında gerçekleştireceğimiz bir ziyaret. Referandum için hayır tavırını takınanlarla ortak hareket etme konusunda tekliflerimizi sunacağız. Platform olarak 18 Şubat’ta Ankara’da bir deklerasyon yayımlayacağız. O tarihe kadar siyasi partilere yönelik ziyaretlerimiz sürecek. BBP’ye de Saadet’e de Demokrat Parti’ye de gideceğiz” diye konuştu. Halaçoğlu, Sözcü’nün sorunu üzerine ziyaret zincirinde ‘sol partilerin’ bulunmadığını belirtti.
PLATFORM GEÇEN HAFTA KURULMUŞTU
MHP’de, Bahçeli’ye karşı geçtiğimiz yıl adaylıklarını açıklayan; Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Sinan Oğan’ın etkin rol oynadıkları platformun kuruluşu geçtiğimiz hafta resmen duyurulmuştu.