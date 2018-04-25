MHP'li Kalaycı: Cumhur ittifakı, Türk milletinin tarihi uzlaşmasıdır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Cumhur ittifakı, Türk milletinin tarihi uzlaşmasıdır. Cumhur ittifakı, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır. Kutlu bir diriliş ve yükseliş hamlesi önümüzdedir. Türkiye'nin geleceği bizzat milletimiz tarafından tayin ve tescil edilecektir. Bundan kaçış yoktur, bundan kurtuluş olmayacaktır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulundan geçen uyum yasalarına ilişkin yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önemine değindi. Yeni sistemin ana omurgasının güçlü devlet, güçlü yönetim ve demokratik istikrar olduğunu kaydeden Mustafa Kalaycı, 16 Nisan halk oylamasındaki değişiklikleri anımsatarak uyum yasalarına ilişkin şunları söyledi:

"Görüştüğümüz kanun teklifi ile Anayasa değişikliğine uyum amacıyla siyasi partiler ve seçim kanunlarında düzenlemeler yapılmaktadır. Yenikapı ruhundan kaçan, korkan kim varsa, millî iradeye menfi tavır almıştır. Türk milleti 15 Temmuzda birlik ve beraberlik şuuruyla FETÖ işgalini durdurmuş, 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla kenetlenmiş, 16 Nisan halk oylamasıyla da bekamıza yönelik tehditleri ezme iradesi göstermiştir. Yenikapı ruhundan kaçan, korkan, kopan kim varsa uzlaşmadan ürkmüş, birlik ve beraberlikten uzaklaşmış, millî iradeye menfi tavır almış demektir. Biz Yenikapı ruhuna sadığız, 16 Nisan halkoylaması sonucuna bağlıyız, millî birlik ve beraberlik şuuruna ise sonuna kadar sevdalıyız. Türk milletinin bekasını, geleceğin güçlü Türkiye'sini amaçlayan herkes de bu ruha sadık kalmalı; aziz milletimizin yanında duracak feraset ve fikriyatı gösterebilmelidir."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin cumhurun bizzat kendi mimarisi ve eseri olduğunu belirten Mustafa Kalaycı şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak inancımız odur ki, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle Türkiye'nin önü açılacak, bölgesel ve küresel bir güç merkezi hâline gelmesi ve lider ülke olması sağlanacaktır. Türkiye, 24 Haziran 2018'de sandığa gidecektir. Emperyalizmin sınırlarımıza demirlediği, ülkemizle ilgili kirli senaryo ve karanlık planlamalar yaptığı bir dönemde milletimiz bekasına, beraberliğine ve kaderine sahip çıkacaktır. Tuzaklar nafiledir, oyunlar boşunadır. Siyaseti kara borsaya çeviren, karmaşık ve kaotik zihniyetleriyle sistem bunalımı, hatta rejim krizi çıkarmak için ellerini ovuşturan müflis siyaset erbabına, Türk milleti hak ettiği cevabı verecek, demokratik bedeli ödettirecektir. Cumhur İttifakı, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır. Büyük Türkiye'ye giden yol bizzat cumhur ittifakından geçmektedir. Cumhur ittifakı, millî iradeyle birleşip mukaddes ve muazzez bir mücadele şuuruyla iç ve dış mihrakların melun hesaplarını altüst edecek, muhasım ve müstevli odaklarını bir kez daha yenilgiye uğratacaktır. Cumhur ittifakı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş felsefesine müzahir biçimde geleceğe taşıyacaktır. Hiçbir odak, hiçbir mahfil, hiçbir güruh, hiçbir siyasi düşük, cumhur ittifakını engelleyemeyecektir. Fitne yayanlar 'Sen onu söylemiştin, o bunu söylemişti' diyenler ala ala ancak havalarını alacaklar, kirli avuçlarını yalayacaklardır. Cumhur ittifakı, Türk milletinin tarihi uzlaşmasıdır. Cumhur ittifakı, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır. Kutlu bir diriliş ve yükseliş hamlesi önümüzdedir. Türkiye'nin geleceği bizzat milletimiz tarafından tayin ve tescil edilecektir. Bundan kaçış yoktur, bundan kurtuluş olmayacaktır."