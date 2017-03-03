MHP'li Erdoğan, muhtarlara neden 'evet' dediklerini anlattı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Bodrum'da biraraya geldiği muhtarlara, parti olarak neden 'evet' dediklerini anlattı.

MHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından Red Pan Cafe'de, referandumda 'evet' kampanyası ile muhtarlara yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, İlçe Başkanı Cengizhan Sancar, il ve ilçe yöneticileri de katıldı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, referandum sonucunda 'evet' oyu çıkarsa, 'hayır' diyenlerin bir yere gitmeyeceğini söyleyerek, "Türk milleti olarak birlikte yaşayacağız. Bu ülke 15 Temmuz'da tarihinde görmediği bir işgal girişimi ile karşı karşıya kaldı. Bugün binlerce askerimiz görevinden ihraç edildi. FETÖ ile ilgili mücadelede 'ByLock' kullandığı için ebe, hemşire, doktor, asker ihraç edilirken, aynı uygulamanın siyasetin üst düzeyinde gösterilmemesine karşıyız. FETÖ'nün siyasi ayağı da hesap verene kadar mücadelemize devam edeceğiz. 'Ne oldu da MHP değişti' diyenler var. MHP hiçbir zaman günübirlik siyasetin partisi olmamıştır. Türk milletinin bekası ile ilgili endişelerini ön plana çıkarmıştır. Her zaman, önce devlet, millet sonra partimiz gelmiştir" dedi.

'HIZLI KARAR VERECEK YENİ BİR YAPILANMAYA İHTİYAÇ VAR'

Suriye'de ABD ve Rusya hakimiyetinin bulunduğunu öne süren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim sınırımız var, o sınırlara hakim olmazsanız, teröristleri bertaraf etmezseniz, yarın Anadolu'da rahat oturmak mümkün değildir. Böyle bir süreçte Türk devletinin de kendisini savunacak, hızlı karar verecek yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu düşündük ve 18 maddelik anayasa değişikliği paketine evet oyu verme kararı aldık. Bu metin yürürlüğe girdikten sonra anayasanın ilk 4 maddesi yerinde kalacak. Türklük çıkarılmayacak. 'Cumhurbaşkanına çok yetki verildi' deniyor. Parlamentodaki 550 milletvekili toplansa şu anda, hemen cumhurbaşkanını yüce divana gönderebilir mi, mevcut anayasaya göre gönderemez. 18 madde içinde cumhurbaşkanına verilen yetkilerden mevcut anayasanın 104. maddesinde olmayan hangi yeni yetki verilmiştir? Zaten cumhurbaşkanı bu yetkileri sorumsuz olarak kullanmakta. Ama yeni sistemde cumhurbaşkanı parlamento karşında, parlamentonun kararıyla yüce divan önünde hesap verecek. Anayasa mahkemesi üyeleri cumhurbaşkanı atıyormuş. Cumhurbaşkanı ömür boyu seçilecekmiş gibi gösteriliyor. Bu paketi kişilerden uzak değerlendirmemiz gerekiyor. Devlet millet açısından düşünün. MHP'nin attığı adımları da, milletin geleceğine dönük olarak incelemek gerekir."

Türk milletinin vereceği karara saygılı olacaklarını ifade eden Mehmet Erdoğan, "Muğla'dan sesleniyorum, millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet, Türkiye için, Türk milletinin birliği, dirliği için evet diyorum" dedi.

Milletvekili Erdoğan, konuşmasını ardından, muhtarlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.



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