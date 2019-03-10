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MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'nin altına düşmesini bekliyorlar

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde partisinin aday tanıtım toplantısına katılan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhur İttifakı'nın birileri tarafından imha edilmeye çalışıldığını belirterek, "Washington'da, Brüksel'de, Tel Aviv'de...

MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'nin altına düşmesini bekliyorlar
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde partisinin aday tanıtım toplantısına katılan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhur İttifakı'nın birileri tarafından imha edilmeye çalışıldığını belirterek, "Washington'da, Brüksel'de, Tel Aviv'de ellerini ovuşturarak bekleyenler, Türkiye'deki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'nin altına düşmesini bekliyor" dedi. 
MHP Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından bir otelde aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 31 Mart'taki yerel seçimlerin çok önemli bir seçim olduğunu söyledi. Türkiye'nin gelişmesini istemeyen birçok gücün Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'nin altına düşmesini beklediğini ifade eden Enginyurt, "Washington'da, Brüksel'de Tel Aviv'de ellerini ovuşturarak bekleyenler Türkiye'deki seçimlerde Cumhur İttifakının yüzde 50'nin altına düşmesini bekliyor. Hedefleri ve gayeleri belli. Hedefleri belediyeleri kazanmak değil" dedi. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için 'Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Enginyurt, ayrıca bu birliktelik ile ilgili sosyal medyadan yapılan eleştirilere de tepki gösterdi. 

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