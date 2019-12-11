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MHP'li Enginyurt'tan 'çakar' tepkisi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, milletvekilleri araçlarında 'çakar' düzenlemesine ilişkin, "Memlekette mafya babaları çakarlı araç kullanıyor. Adam mafya babası ne işi var çakarın onda? Ama milletvekillerinin kullanması eleştiriliyor....

POLİTİKA 11.12.2019, 21:07
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, milletvekilleri araçlarında 'çakar' düzenlemesine ilişkin, "Memlekette mafya babaları çakarlı araç kullanıyor. Adam mafya babası ne işi var çakarın onda? Ama milletvekillerinin kullanması eleştiriliyor. Milletvekillerine karşı bir hareket başlatıldığını düşünüyorum" dedi.

MHP'li Enginyurt, TBMM'de torba yasaya eklenen bir maddeyle milletvekili araçlarına çakarlı geçiş üstünlüğü verilmesine ilişkin 'ya açıklamada bulundu. Enginyurt, milletvekillerinin 20 yıldır çakar kullanma hakkına sahip olduğunu, bunun TBMM İç Tüzüğünün 5’inci maddesinde yer aldığını anımsattı. Milletvekillerinin bir çoğunun hakkı olmasına rağmen çakar kullanmadığını kaydeden Enginyurt, "Halbuki müdürlerden daire başkanlarına, özel kalem müdürlerinden iletişim daire başkanlarına, YÖK'ten savcıya valiye herkes çakar kullanıyor. Ama sadece milletvekilleri suçlanır oldu. 'Niye kullanıyorlar' diye vekillere saldırı başladı. Bu doğru bir şey değil. Eğer bu ülkede milletvekili bu şekilde harcanacaksa milletvekili seçmeye gerek yok artık. Milletvekili cenazeye koşuyor, sünnete gidiyor, halkın derdiyle ilgileniyor. Bazen bir davetten bir davete 1 saat gibi kısa sürede ulaşması gerekiyor. Bu insan 'aracında çakar var' diye gündeme geliyor. Memlekette mafya babaları çakarlı araç kullanıyor. Korumaları var. Adam mafya babası, ne işi var çakarın onda? Milletvekillerine karşı bir hareket başlatıldığını düşünüyorum. Bilinçli olduğunu düşünüyorum" dedi.

'CHP'YE TAVSİYEM ÇAKARLARINI İADE ETSİNLER'

MHP'li Enginyurt, istemeyen milletvekilinin aracında çakar kullanmaması gerektiğini kaydederek, "CHP'li milletvekillerinin arabasına çakar var mı yok mu ona bakın. İstemiyor, samimiyse kullanmasın, taktırmasın. Lafla olmuyor bu iş. Cumhur İttifakını karalamaktan başka iş yapılmıyor. Fırsat bulunmuş güya. Ama yeni bir hak yok ortada. 20 yıldır kullanılan bir hak var. CHP'ye de tavsiyem şudur; hemen çakarlarını iade etsinler, genel başkanları da dahil olmak üzere" diye konuştu.

'ÇAKARI EN DİKKATLİ KULLANAN MİLLETVEKİLLERİDİR'

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ise milletvekillerinin çakar kullanabilme hakkını elde edenler sıralamasında 25'inci sırada yer aldığını vurgulayarak, "Milletvekilleri bu çakar hakkı elde edenler içerisinde belki de son sıralardakilerdir. Toplumun şunu bilmesi lazım; bunu vatandaşı, toplumu sıkıntıya sokmadan en dikkatli kullananlar milletvekilleridir. Çünkü milletvekilleri halkın seçtiği insanlardır. Toplumun içindedir sürekli. Onların neyi isteyip istemediğini, tabiri caizse en iyi bilen insanlardır. Ne yazık ki bu sadece AK Parti milletvekillerine özel bir durum değil. Bütün milletvekilleri bunu kullanırlar şu anda. Ama sanki, AK Parti sadece kendine çıkarmış gibi de siyasetini yaparlar. Bu doğru değil. Toplum nezdinde siyasetçileri zayıflatır" dedi. 

Milletvekili Kılıç, çakar lambayı insanların kendilerine ihtiyacı olduğu hallerde, trafik güvenliğine zarar vermeyecek şekilde kullanmak istediklerini bildirdi.

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