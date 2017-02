MHP'li Demirel: Evet kararımıza herkes saygı göstermeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, referandumda parti olarak 'Evet' diyeceklerini belirterek, "Biz parti olarak herkesin kararına saygılıyız. Türk milletini kendi kaderine sahip çıkma hakkına saygı gösteriyoruz ve herkesin de bu saygıyı göstermesini bekliyoruz. Bizim evet kararımıza da herkes saygı göstermeli" dedi.

Eskişehir'de MHP İl binasında basın toplantısı düzenleyen Ruhsar Demirel, partilerinin devletin bekası için her zaman inisiyatif aldığını söyledi. Demirel, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel prensibi 'Biz muhalefetiz, bardağın boş tarafına bakarız, boş tarafını sürekli konuşuruz ve onu eleştiririz' değil. Milliyetçi Hareket Partisi yapıcı muhalefet, olumlu tarafından bakma felsefesiyle hareket eden bir siyasi partidir. Dolayısıyla muhalefet etmemiz yalnızca eleştirme, eksik arama, olumsuzu konuşma üzerine değildir. Bunu her zaman için böyle yaptık, bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası için Milliyetçi Hareket Partisi her zaman inisiyatif almıştır, bundan sonra da alacaktır" diye konuştu.

'1923 RUHU'

Türkiye 24 Ağustos'tan buyana Fırat Kalkanı harekatını yürüttüğünü ifade eden Ruhsar Demirel, bu harekatın bir vatan savunması harekatı olduğunu söyledi. Demirel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz kimseyle savaşmıyoruz, Türkiye'nin iç güvenliği için sınır güvenliğini sağlamak adına, vatan savunması adına Fırat Kalkanı harekatını da parti olarak destekliyoruz. Diğer yandan Kıbrıs'ta görüşmeler var ama Ege Denizi çok sıcak. Yunanistan'ın bu fırsatlardan istifade adalarımızla ilgili bir takım tasavvuflar kullanma eğilimleri de var ve aynı zamanda biliyorsunuz ki Yunanistan'la 15 Temmuz'dan sonra da bazı teröristlere kucak açmıştır ve onların iadesini engellemektedir. İşte bu kadar sorunun içinde devlet güçlü olmadığı, seri kararlar alamadığı, yönetiminde fiili ve hukuki karmaşası sürdüğü müddetçe Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 ruhu ile devam etmesi mümkün görünmemektedir."

'REFERANDUMUN YENİ BİR KUTUPLAŞMA SEBEBİ OLMASINI KABUL ETMİYORUZ'

Anayasa değişiklik taslağı teklifinin genel başkanları Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla mecliste dillendirildiğini, 'Anayasa öneriniz varsa getirin' denildiğini anlatan Ruhsar Demirel şöyle devam etti:

"Bu anayasa teklifini hazırlayan Adalet ve Kalkınma Partisi ile partimiz arasında bir uzlaşma, bir görüşme silsilesi yaşanmış, kurulan komisyon teklifi değerlendirmiş. Partimiz için uygun olan kısımlarını genel başkanımızla değerlendirilen metinde onay verilmiş ve sonra biliyorsunuz mecliste oylama yapılmış ve bir referandum eşliğinde oylama çıkmıştır. Sonuç olarak hükümetin sistemi değiştirmek için bu referandumda vatandaşımıza gidiliyor. Referandumun bir yeni kutuplaşma sebebi olmasına Milliyetçi Hareket Partisi olarak kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu toplumda referandum yalnızca halkın kararının ne olduğunun ortaya çıkması için yapılmaktadır. Bunun bir cepheleşmeye, bir kutuplaşmaya sebep olması parti olarak kesinlikle istemediğimiz ve kabul etmeyeceğimiz bir şeydir."

'HERKESİN KARARINA SAYGILIYIZ'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar 16 Nisan'daki referandumda evet diyeceklerini belirtti. Demirel şöyle konuştu:

"Biz parti olarak herkesin kararına saygılıyız. Türk milletini kendi kaderine sahip çıkma hakkına saygı gösteriyoruz ve herkesin de bu saygıyı göstermesini bekliyoruz. Bizim evet kararımıza da herkes saygı göstermeli. Biz parti olarak evet diyeceğimizi söylüyoruz, bunu sebepleriyle birlikte de savunuyoruz. Bizim bu ülke için yeminimiz vardır ve vazgeçemeyiz. Bu nedenle de 16 Nisan'da Milliyetçi Hareket Partisi olarak evet diyoruz. Bizim devletimizin şahsi ve bir partiyi içermeyen bir evet olduğunu söyleyerek evet biz bu bütün maddelere evet diyoruz. Bizim bu ülke için bir yeminimiz vardır ve bu yeminin bir gereği olarak biz 16 Nisan'da millet için evet diyeceğiz, devlet için evet diyeceğiz, cumhuriyet için evet diyeceğiz, Türklüğün bekası için ve elbette Türkiye için Türk milleti için evet diyeceğiz."



