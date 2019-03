MHP'li Büyükataman: Kılıçdaroğlu, Türk milliyetçisi rolünü 31 Mart'ta terk edecektir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kemal Kılıçdaroğlu kötü bir performansla sahnelediği, eline yüzüne bulaştırdığı Türk milliyetçisi rolünü 31 Mart günü terk edecektir" dedi.

MHP'li İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftirayı siyasetin merkezine koyduğunu belirtti. Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tank palet fabrikasının satılmadığını Kılıçdaroğlu'na çeşitli vesilelerle anlattığına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bu konudaki eksiklerini gidermesi gerektiğini söylemesine rağmen çıktığı her programda, yaptığı her konuşmada, gerçekleri bir kenara koyup kendi söylediği yalana inanmış bir mitoman olarak aynı iftirayı tekrarlamakta ve Sayın Genel Başkanımızın milliyetçiliğine dil uzatma hadsizliğine düşebilmektedir. Kılıçdaroğlu'nun Sayın Devlet Bahçeli'nin milliyetçiliğini bir değerlendirmeye tâbi tutması, bu milliyetçiliğin gerçek olup olmadığını sorgulaması ve Sayın Genel Başkanımıza Türk milliyetçiliğini öğretmeye kalkışması Arabistanlı Lawrence'in camide vaaz vermesinden farksızdır. Lawrence'in rolünü oynayıp, dinine ve milliyetine geri dönmesi gibi Kemal Kılıçdaroğlu da kötü bir performansla sahnelediği, eline yüzüne bulaştırdığı Türk milliyetçisi rolünü 31 Mart günü terk edecektir."

'VİRÜS KAPMIŞTIR'

Açıklamasında, Türk milliyetçiliğinin Devlet Bahçeli'nin hayat çizgisi olduğunu kaydeden Büyükataman, "Oysa Türk milliyetçiliği, Sayın Genel Başkanımız için geçici bir heves, oy kaygısı ile söylenmiş ve inkâr edilecek sözler değildir. Türk milliyetçiliği onun hayat çizgisidir, ömrünün her bir anını varlığına armağan ettiği kutsal bir hazinedir. Bunu Kılıçdaroğlu'nun anlamasını beklemek, aklın sınırlarını zorlayacak bir hayal olacaktır. Hırslarına esir düşmüş, gözü intikamdan başka bir şey görmeyen CHP Genel Başkanı; Türkiye'nin gerçeklerini anlayamayacak, Türk milletinin menfaatlerini göremeyecek ve millî değerlerimizle barışamayacak derecede virüs kapmıştır" ifadelerine yer verdi.