banner314

banner325

Son Dakika

MHP'li Büyükataman: ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan karar bizim için yok hükmünde

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "ABD'nin Türkiye ile varılan mutabakata rağmen Temsilciler Meclisi'nde, 'Türkiye'ye yönelik yaptırımları teşvik edici' ve 'sözde Ermeni soykırımını tanıyan' kararlar alması; huylunun huyundan...

POLİTİKA 30.10.2019, 12:31
MHP'li Büyükataman: ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan karar bizim için yok hükmünde
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "ABD'nin Türkiye ile varılan mutabakata rağmen Temsilciler Meclisi'nde, 'Türkiye'ye yönelik yaptırımları teşvik edici' ve 'sözde Ermeni soykırımını tanıyan' kararlar alması; huylunun huyundan vazgeçmeyeceğini ve bin defa tövbe etseler de tövbelerini tutmayacaklarını göstermesinden başka bir mana ifade etmemektedir. Bizim için yok hükmündedir." dedi.
MHP'li Büyükataman, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Büyükataman, Türkiye'nin tam bağımsızlığından ve çağa yön vermek üzere yola çıkmasından bazı ülkelerin rahatsız olduğunu, ABD ve Avrupa'yı panik havası sardığını kaydetti. Büyükataman, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda kısa süre içerisinde önemli bir mesafe kat ettiğini belirterek, "PKK/YPG/PYD’yi TIR'lar dolusu ağır silahla donatan ABD’nin yanı sıra Rusya ile yapılan mutabakatlar neticesinde sınır güvenliğimiz ve Türkiye’de yaşayan Suriyeli geçici sığınmacıların yerleştirilmesi için kurulacak olan güvenli bölge konusunda önemli kazanımlar elde edilmiştir. Türkiye daha yolun başındadır, diplomatik adımlarla askeri tedbirleri aynı derecede önemseyerek gayesine ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.
'ABD'NİN TÜRK TARİHİNE SALDIRMASI AKLA ZİYANDIR'
ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili tepkisini dile getiren Büyükataman, şunları kaydetti:
"ABD’nin Türkiye ile varılan mutabakata rağmen Temsilciler Meclisi’nde, 'Türkiye’ye yönelik yaptırımları teşvik edici' ve 'sözde Ermeni soykırımını tanıyan' kararlar alması; huylunun huyundan vazgeçmeyeceğini ve bin defa tövbe etseler de tövbelerini tutmayacaklarını göstermesinden başka bir mana ifade etmemektedir. Bizim için yok hükmündedir. Daha düne kadar dünyanın önemli bir zenginliği olan Kızılderilileri soykırımla tarih sahnesinden silen ABD'nin insanlığa sığmayan yöntemleri şeytanın dahi aklına gelmeyecek cinstendir. Kuruluşu vahşetle olan ABD'nin İsrail'e alan açmak, yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömürmek amacıyla Orta Doğu'da akıttığı kanın mübalağasını yapmaya dahi gerek yoktur. İnsanları öldürmeyi onları özgürleştirmek zanneden ABD’nin başta Irak ve Afganistan olmak üzere katlettiği insanların hesabını vermesi gerekirken temiz Türk tarihine saldırması akla ziyandır. Orta Doğu’da iç savaşlarla hayatını kaybeden milyonlarca insanın da katili doğrudan Amerika’dır. Terör ve soykırım ifadesi ABD dış politikasının temel prensibidir."

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5