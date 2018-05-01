MHP'li Başkan Karaçoban İYİ Parti rozetini taktı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan Gökhan Karaçoban katılım belgelerini imzaladı. MHP'den ayrılan Karaçoban'a parti rozetini, İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Tahsin Okumuş taktı.

İYİ Parti Alaşehir İlçe Lokali'nde düzenlenen rozet takma töreninde konuşan İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Tahsin Okumuş, Türkiye'de demokrasinin tıkandığını belirtip, "Tıkanan siyasete Genel Başkanımız Meral Akşener, 'Biz varız, demokrasiye sahip çıkacağız' dedi. Bu cennet vatan üzerinde yaşayan vatandaşlar olarak demokrasiden yana tavır koyacağız. Halkımızda heyecan var, erken seçim hilesi tuzağına kendileri düştüler. 7 yıldır Alaşehir Belediye Başkanlığı yapan Gökhan Karaçoban, partimize katılarak, demokrasiden yana tavır koydu. 24 Haziran'da hep birlikte, demokrasiden yana tavır koyarak, tek adam yönetimine son verelim" dedi.

İYİ Parti saflarına katılan Gökhan Karaçoban ise "7 yıl MHP'den belediye başkanlığı yaptım. 7 yıl siyasi beyanat vermemeye dikkat ettim. Bu tıkanmışlığın önüne geçmek adına, sizinle birlikte gönül birliği içinde beraber çalışmak için sizin içinize geldim. Manisa'yı belleğinize yazın, moralinizi bozmayın. Ülkenin ihtiyacı olan reçeteler bizdedir. 3 Kasım 2019'a kadar bu ülkeyi taşıyamazlardı. Ama bu kadar da erken bir seçime gerek yoktu. Üretilmeyen bir şeye teşvik verdiğimiz sürece batarsınız. Şili'den barbunya, Kanada'dan mercimek getirirsen, bu ülke kalkınamaz. Hiç merak etmeyin Türkiye iyi olacak" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Gökhan Karaçoban İYİ Parti'ye katılım belgesini imzaladı. Daha sonra İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Tahsin Okumuş, Karaçoban'a parti rozetini taktı.



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