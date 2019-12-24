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MHP'li Aydın:  CHP, kağıt üzerinde  6 okun 4'ünü kırmış

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, CHP'yi eleştirerek, "İnanın söylemleri tamamen terör ağzı. HDP'ye terörist siyasi uzantı diyemiyor. PYD'ye, PKK'ya de bari bir dilin dönsün. Kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış. Elinde...

POLİTİKA 24.12.2019, 19:43
MHP'li Aydın:  CHP, kağıt üzerinde  6 okun 4'ünü kırmış
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, CHP'yi eleştirerek, "İnanın söylemleri tamamen terör ağzı. HDP'ye terörist siyasi uzantı diyemiyor. PYD'ye, PKK'ya de bari bir dilin dönsün. Kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış. Elinde kalmış bir devrimcilik, bir de laiklik. Nerede milliyetçilik, nerede devletçilik, nerede cumhuriyetçilik, emanet edilen Cumhuriyeti böyle mi savunacaksınız?" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Türk Dünyası Araştırmaları Öğrenci Topluluğu'nun düzenlediği seminere katıldı. TBMM'de yapılan bütçe görüşmeleri sırasında CHP'lilerin, 'Libya'da ne işimiz var' sözlerini eleştiren Aydın, şunları söyledi:
"Kağıt üzerinde, laf üzerinde en büyük Türk milliyetçileri, vatanseverler, Atatürkçüler onlar. Söz konusu vatan savunması olduğu zaman barış kelebeği kesiliyorlar. Öyle bir yenilmişlik psikolojisine giriyorlar ki aman adım atmayalım. Takip ettiniz bütçe görüşmelerini CHP'de dışişlerinde sorumlu genel başkan yardımcısı diyor ki, 'Bu bir risk oturalım bekleyelim. Libya'da bizim ne işimiz var. Bizim Akdeniz'de ne işimiz var.' Halbuki aynı ağız geçen sene, 'Adalar işgal altında, Yunanistan silahlanıyor. Neredesiniz, niye bir şey yapmıyorsunuz' diyordu. Bir şey yapmayınca inaktif olmakla suçlanıyorsun, bir şey yapınca, hamle yapınca da risk gördüğü yerde aktif davranınca da bu bir fantazi, bataklığa götürüyorlar ülkeyi diyor. Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda da bunu söylediler. Meclis'te grubu olan 3 partide tek ağızdan 'Orada Mehmetçiği götürüp bataklığa saplayacaklar' birde böyle şehitler üzerinden duygu sömürüsü yapıyorlar. Atatürkçülükten geçinmeyeceksiniz Atatürk'ün mirası ideallerine sahip çıkacaksınız. Bizim amacımız onun ülkülerini ve ilkelerini yaşamaktır. O da nedir vatanın, milletin, devletin birlik ve bekasının öncelenmesi."
MHP'li Aydın, bugün yapay Atatürkçülük kisvesi altında bir takım hamlelere tanıklık ettiklerini belirterek, "Aman orası bataklık ne işimiz var. Bakın yüz yıllık projeyi bozduk. Sevr'de geçiyor. Sevr'de vaat edilen ve gerçekleşmeyen iki şey var, iki yapay devlet kurmak. Birisi büyük Ermenistan, birisi de batı kontrolünde Büyük Kürdistan hayaliydi. Bugün hala onu hayalden vazgeçmiş değiller. O yüzden Fırat Kalkanı dedik, araya hançer gibi girdik ve engelledik. O gün bataklık deyip çocuklar üzerinden sömürü yapanlar, bugün gidip o çocukları öptüler, fotoğraflar paylaştılar. Bu bir zaferdir, Mehmetçiğin zaferidir. Niye ilk gün inanmadın bu çocuklara. Mustafa Kemal'e inanmadığınız için onlara da inanmadınız. Sadece orayı geçim kaynağı yapmışsınız. İnanın söylemleri tamamen terör ağzı. HDP'ye terörist siyasi uzantı diyemiyor. PYD'ye, PKK'ya de bari bir dilin dönsün. Kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış. Elinde kalmış bir devrimcilik, bir de laiklik. Nerede milliyetçilik, nerede devletçilik, nerede cumhuriyetçilik, emanet edilen Cumhuriyeti böyle mi savunacaksınız?" diye konuştu. 


 

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