MHP'li Aycan: Milletimizi temsil ettiği için destek verilmiştir

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), () - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, "Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek değil, bizim yaptığımız. Bizim yaptığımız, devlete, millete destek vermektir. Bunu iyi ayıralım. Şu an cumhurbaşkanıdır; cumhuriyetimizi, devletimizi, milletimizi temsil ettiği için destek verilmiştir, arkasında durulmuştur" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, partililerle bayramlaştı. Burada açıklamalarda bulunan MHP'li Aycan, 'cumhur ittifakı'nın bir kişiyi desteklemek olmadığını söyledi. Türkiye'nin zor günlerden geçtiği zaman herkesin 'MHP nerede?' diye sorduğunu belirten Aycan, "Biz zaten her zaman bu görevi yaptık. Türk milliyetçileri 80 öncesi ve sonrasında da daima devletinden ve milletinden yana oldu. Genel başkanımız, asla 'partim' demedi, 'ben' demedi. Fedakarlık etmek gerekiyorsa bireysel anlamda etti, iki adım geri çekildi. O gün devleti kim temsil ediyorsa ona destek verdi. Bu, herhangi bir kişiye ya da partiye verilen destek değildir. Yani Recep Tayyip Erdoğan davası değil, davamız. Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek değil, bizim yaptığımız. Bizim yaptığımız, devlete, millete destek vermektir. Bunu iyi ayıralım. Şu an cumhurbaşkanıdır; cumhuriyetimizi, devletimizi, milletimizi temsil ettiği için destek verilmiştir, arkasında durulmuştur. Davamız, ülke ve millet davasıdır" diye konuştu.

'AKP'LİLERİN RESMİ PLAKALI ARAÇLAR KULLANDIĞINI GÖRÜYORUM'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milletvekili aylığı almadığını kaydeden Aycan, "Hiçbir zaman kırmızı plakalı araçları kullanma niyetinde olmamıştır, daima özel araçlar kullanmıştır. Devlet ve parti işlerini ayırmıştır. Bugün hala görüyorum maalesef AKP'lilerin resmi plakalı araçlar kullandığını, görevi bittiği halde Meclis plakalı araçlar kullandığını, arkalarında 3 eskortla polis arabaları ile dolaştıklarını da görüyorum. Biz onlardan farklıyız, ben de genel başkan yardımcısıyım onlar da genel başkan yardımcısı. İstemiyoruz; biz milletimizden korkmuyoruz, milletimizin içinde olmak istiyoruz. Aramızdaki fark bu. Biz oraları kullanmak için gelmedik" dedi.



FOTOGRAFLI