MHP'li Akçay: İP'in, HDP etrafında dolanması ibretlik bir durum

MANİSA'nın Salihli ilçesinde mahalle muhtarları ve partililerle bir araya gelen MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay; CHP, İYİ Parti ve HDP arasında bir iş birliği ve ittifak olduğunu öne sürerek, "Özellikle MHP'den intikam almak isteyen İP'in, HDP etrafında dolanması ibretlik bir durumdur" dedi.

Salihli'de bir kafede muhtarlarla bir araya gelen, daha sonra seçim çalışmaları kapsamında bir çay bahçesinde partililerle buluşan Erkan Akçay, "Cumhur İttifakı milli duruştur, millete beka, şühedaya vefadır. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in iradesi, milletin ta kendisidir. Cumhur İttifakı milli aklın ürünüdür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu aklın neticesidir. Cumhur İttifakı adaletin, ahlakın, sabrın, huzurun, sükûnetin, istikrarın, birliğin güvencesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise bu güvencenin hareket ve yönetim merkezidir" diye konuştu.

'HDP'NİN ETRAFINDA BİRLEŞİYORLAR'

"Mesele aç kaldım, tok yattım meselesi değildir. Mesele vatandır, bekadır, birliktir. Vatan giderse telafisi yoktur" diyen Milletvekili Akçay, şunları kaydetti:

"CHP, İP ve HDP arasında artık gizlemedikleri bir iş birliği ve ittifak vardır. Özellikle MHP'den intikam almak isteyen İP'in HDP etrafında dolanması ibretlik bir durumdur. Parti program taslağına 'sözde' Kürdistan ibaresini koyan, parti programına İmralı canisi terörist Öcalan'ın 'eşit vatandaşlık' tanımını yerleştiren, yabancı bakanlara sözde 'Kürt sorununu biz çözeceğiz' diyen, 'HDP onurumuzdur' diyeni kurucu yapan, HDP'nin seçim müziklerini yapanı genel başkan yardımcısı yapan İP, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile her şart ve zeminde yan yana geliyor. PKK partisi İP, 'Size oy vereceğiz' diyor. İP, artık Kandil'in sesi, HDP'nin eş partisi haline gelmiştir."

Milletvekili Erkan Akçay'ın Salihli programına MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, Salihli Belediye Başkanı MHP'li Zeki Kayda, Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, milletvekili adayı Hüseyin Şahin Erturun ve partililer eşlik etti.



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