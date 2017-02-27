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MHP'li Akçay'dan 'Hayır'cılara tepki

Nermin UÇTU / MANİSA, () - MHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, anayasa referandumuna 'evet' dedikleri için MHP'yi eleştiren ve 'hayır' kampanyası yürütenlerin birçoğunun parti üyesi olmadığını ve ihraç edildiğini...

MHP'li Akçay'dan 'Hayır'cılara tepki

Nermin UÇTU / MANİSA, () - MHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, anayasa referandumuna 'evet' dedikleri için MHP'yi eleştiren ve 'hayır' kampanyası yürütenlerin birçoğunun parti üyesi olmadığını ve ihraç edildiğini söyledi. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 16 Nisan'daki referandumda 'evet' dedikleri için MHP'yi eleştirenlere tepki gösterdi. MHP'li Erkan Akçay, 'hayır' kampanyasını yürütenlerin birçoğunun parti üyesi olmadığını ve bir kısmının da ihraç edildiğini belirterek şöyle dedi:
"Partimizin önünden geçmeyen kişiler, bu işe önayak olmuşlar. Güya parti içi muhalefetmiş gibi MHP'ye muhalefet etmeye çalışıyorlar. Eğer biz MHP olarak anayasa teklifine 'hayır' demiş olsaydık, bu kişiler 'evet' diyecekti. Parti genel merkezi hangi kararı almış ise bunlar tam aksini savunmuşlardır. Bunların derdi anayasa değil." 
'CHP PARLAMENTER SİSTEMİ TIKADI'
CHP'yi de eleştiren Akçay, "Bugünlere CHP'nin sistemi tıkaması nedeniyle gelindi. Güya parlamenter sistemi savunuyor görünen CHP, zamanında parlamenter sistemi kilitledi. CHP inİsiyatif ve sorumluluktan kaçınmıştır. Kendi yarattığı krizlerden kendi şikayet eder. Devletin tepesinde çift başlılık, hükümet krizi var. Bu sistem sorun yaratıyor, bunu çözmemiz lazım" diye konuştu.

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