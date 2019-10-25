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MHP'li Akçay: 'Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti kabul edildi
MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili, "Dünyanın iki büyük gücüyle varılan mutabakatlar, Türkiye'nin sahadaki başarısının masada teyidi anlamına gelmektedir. 'Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti...
POLİTİKA 25.10.2019, 12:38
MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili, "Dünyanın iki büyük gücüyle varılan mutabakatlar, Türkiye'nin sahadaki başarısının masada teyidi anlamına gelmektedir. 'Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti ve haklılığı ABD ve Rusya tarafından kabul edilmiştir" dedi.
MHP Grup Başkan Vekili Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırları boyunca oluşturulmak istenen terör koridoru projesinin sonsuza kadar tarihe gömüldüğünü vurguladı. Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığının 'Barış Pınarı Harekatı' ile nihai aşamaya ulaştığını belirten Akçay, ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlara ilişkin şunları kaydetti:
"Dünyanın iki büyük gücüyle varılan mutabakatlar Türkiye'nin sahadaki başarısının masada teyidi anlamına gelmektedir. 'Barış Pınarı Harekatı'na başlarken öne sürdüğümüz gibi bu mücadelenin haklı, hukuki, meşru olduğu tezi bu mutabakat metinleriyle kabul edilmiştir. Diğer bir ifadeyle 'Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti ve haklılığı ABD ve Rusya tarafından kabul edilmiştir. Her iki ülkeyle varılan mutabakattan çıkan ortak sonuç Türkiye'nin terörle mücadeledeki meşru gerekçe ve endişelerinin ABD ve Rusya tarafından kabul edilmiş olmasıdır."
MHP'li Akçay, ABD ve Rusya ile varılan mutabakat sonrası Türkiye'nin, Suriye'nin geleceğinde masadaki yerini sağlamlaştırdığını belirtti.
MHP Grup Başkan Vekili Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırları boyunca oluşturulmak istenen terör koridoru projesinin sonsuza kadar tarihe gömüldüğünü vurguladı. Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığının 'Barış Pınarı Harekatı' ile nihai aşamaya ulaştığını belirten Akçay, ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlara ilişkin şunları kaydetti:
"Dünyanın iki büyük gücüyle varılan mutabakatlar Türkiye'nin sahadaki başarısının masada teyidi anlamına gelmektedir. 'Barış Pınarı Harekatı'na başlarken öne sürdüğümüz gibi bu mücadelenin haklı, hukuki, meşru olduğu tezi bu mutabakat metinleriyle kabul edilmiştir. Diğer bir ifadeyle 'Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti ve haklılığı ABD ve Rusya tarafından kabul edilmiştir. Her iki ülkeyle varılan mutabakattan çıkan ortak sonuç Türkiye'nin terörle mücadeledeki meşru gerekçe ve endişelerinin ABD ve Rusya tarafından kabul edilmiş olmasıdır."
MHP'li Akçay, ABD ve Rusya ile varılan mutabakat sonrası Türkiye'nin, Suriye'nin geleceğinde masadaki yerini sağlamlaştırdığını belirtti.
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