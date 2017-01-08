MHP'li Adan: MHP sonuna kadar devletinin yanındadır

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () - MHP GENEL Başkan Yardımcısı Celal Adan, Kayseri'de yeni anayasa çalışmalarını değerlendirdi. Adan, ''MHP sonunda kadar devletinin yanındadır. Bildiklerimizi unutmadık ama, gün birlik ve beraberlik günüdür" dedi.

MHP Melikgazi 12'nci ilçe kongresinde Divan Başkanı seçilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin çimentosudur. Milliyetçi Hareket Partisi’nin üzerinden silindir geçmeden bayrağı kimse indiremez, ezanı kimse dindiremez. MHP duruşu itibariyle devletin ve milletin birliğinin yanındadır."

'GÜN BİRLİK BERABERLİK GÜNÜDÜR'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir savaş içinde olduğunu kaydeden Adan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye ile ilgili geçmişteki eksiklere değinmek istemiyorum. Ancak bugün devlet doğru yapmaktadır. Suriye’de savaşırken elbette Türk askerinin yanında, FETÖ ile mücadele gösterilirken devletin yanında olmalıyız. Bildiklerimizi unutmadık, dün söylediklerimizi de unutmadık. Ama bugün birlik ve beraberlik günüdür."

ERTUĞRUL YÜCEBAŞ YENİDEN BAŞKAN

İlçe kongresine MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın yanı sıra, 25. Dönem Milletvekilleri Süleyman Korkmaz, Hasan Ali Kilci, MHP İl Başkanı Baki Ersoy ve partililer katıldı. Tek listenin yarıştığı ilçe kongresinde mevcut başkan Ertuğrul Yücebaş yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

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