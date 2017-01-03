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MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı istifa etti

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Ali Osman Kurtçu, görevinden istifa etti. Kurtçu, istifa kararını yazılı açıklama ile duyurdu. Açıklamasında, MHP'nin olağan kurultay sürecinin başladığını hatırlatan...

MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı istifa etti

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Ali Osman Kurtçu, görevinden istifa etti.
Kurtçu, istifa kararını yazılı açıklama ile duyurdu. Açıklamasında, MHP'nin olağan kurultay sürecinin başladığını hatırlatan Kurtçu şöyle dedi:
"Demokratik, sivil ve milliyetçi siyaseti kendine ilke edinen MHP'ye müspet katkı sağlamak, teşkilatımızın, bütün ülküdaşlarımızın, eşit şartlar altında yarışabilecekleri imkanı ortaya koymak amacıyla MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanlığı'ndan istifa etmiş bulunuyorum. Amacımız ve gayemiz fikrimizin iktidar olası için gerektiğinde makam, mevkii derdi içinde olmayarak ülküdaşlarımızın kardeşlik hukukunu, ortak aklı ve meşvereti hakim kılmaktır. İstifamız herhangi bir şekil ve surette fikrimizden, partimiz ve davamızdan zerre kadar farklılaşmaya sebebiyet verecek mülahazalardan uzaktır."

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