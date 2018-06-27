MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevinden alındı

ANKARA () - MHP basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.
ANKARA () - MHP basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.
27 Haziran 2018 Çarşamba 12:09
ANKARA () - MHP basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.
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