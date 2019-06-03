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MHP Eşme İlçe Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı (3)

İLÇE BAŞKANLIĞI KAPATILDI MHP, Uşak'ın Eşme ilçesinde, MHP İlçe Başkanı Burcin Kayhan Yücesoy'un silahla yaralanması olayı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlanıncaya kadar, ilçe başkanlığının kapatılmasına karar verdi. MHP'den...

MHP Eşme İlçe Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı (3)

İLÇE BAŞKANLIĞI KAPATILDI
MHP, Uşak'ın Eşme ilçesinde, MHP İlçe Başkanı Burcin Kayhan Yücesoy'un silahla yaralanması olayı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlanıncaya kadar, ilçe başkanlığının kapatılmasına karar verdi.
MHP'den yapılan yazılı açıklamada "Uşak ili Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi Uşak, Eşme İlçe Başkanlığı'nın kapatılmasına karar verilmiştir. Uşak İl Başkanlığı'nın olayla ilgili rolü genel merkezimiz tarafından incelemeye alınmıştır" denildi.

ANKARA, ()

 

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