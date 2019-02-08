Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’li Kongre Üyesi: Okyanuslar üzerinden hızlı tren yapalım, uçakları bırakalım
ABD Kongre üyesinden dünyayı sallayacak...
Abdullah Gül: Popülizm en çok demokrasinin temel niteliklerini hedef alıyor
Popülizm en çok demokrasinin temel...
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...

MHP'den istifa eden Başkan Dumlupınar, İYİ Parti'ye geçti

MANİSA'da, yerel seçimlerde aday gösterilmediği için MHP'den istifa eden Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, İYİ Parti'ye geçti.

MHP'den istifa eden Başkan Dumlupınar, İYİ Parti'ye geçti
MANİSA'da, yerel seçimlerde aday gösterilmediği için MHP'den istifa eden Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, İYİ Parti'ye geçti.

MHP'den 27'nci Dönem milletvekili aday adayı olmak için Selendi Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden eczacı Nurullah Savaş'ın yerine Belediye Meclisindeki oylamayla gelen veteriner, evli ve 2 çocuk babası Yasin Dumlupınar (39), geçen yıl 1 Mayıs'ta göreve başladı. MHP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimleri için Selendi'de eski Belediye Başkanı Savaş'ı aday gösterdi. Bu gelişme üzerine Dumlupınar, MHP'den istifa etti.

Başkan Yasin Dumlupınar, eski MHP'li, mevcut Belediye Meclisi üyeleri Ahmet Erol ile Güven Uygun ve MHP Selendi Yönetim Kurulu eski üyesi Yasin Topcan ve Adem Kanyılmaz ile birlikte İYİ Parti'ye geçti. Başkan Dumlupınar, İYİ Parti'nin Selendi Belediye Başkan adayı olduğunu da açıkladı. Selendi İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törenle, Başkan Dumlupınar ve diğer isimlere, İYİ Parti Selendi İlçe Başkanı Tevfik Gülmez tarafından rozet takıldı. Törende konuşma yapan Dumlupınar, "İYİ Parti'nin Selendi Belediye Başkan adayıyım. Ben bundan sonra başka bir kulvarda çalışma yapacağım. Yeni bir yola çıkacağız. Yeni bir kadro yeni bir ekip olacak. Seçim süresinin kırgınlıklar ve dargınlıklar olmadan geçirilmesini diliyorum. 31 Mart'tan sonra kazanan Selendi olsun" dedi.


İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328