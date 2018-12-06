MHP Ceylanpınar İlçe Başkanı, partisinden istifa etti

CEYLANPINAR (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'da, MHP Ceylanpınar İlçe Başkanı Ahmet Güneri, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ceylanpınar MHP İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Güneri, yaklaşan yerel seçimler öncesi, 'sağlık problemleri' yüzünden, görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Güneri, istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "25 yıldan beri sevdalısı aşığı olduğum partimden sağlık sorunlarım nedeniyle istifa ediyorum. Bütün dava arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.



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