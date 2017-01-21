Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Anayasa değişikliği teklifi Meclisten geçti, son söz Milletin
Anayasa Meclis'te tamam, son söz...
AK Parti İstanbul il başkanlığına lav silahıyla saldırı
AK Parti il başkanlığına lav...
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
El Bab'da DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 9 yaralı
IŞİD Bomba yüklü araçla saldırdı:...

 MHP Akseki ilçe yönetimi istifa etti

MHP Akseki İlçe Başkanı Mustafa Başgör ve yönetim kurulu görevden istifa etti. MHP Akseki İlçe Başkanı Mustafa Başgör, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararını duyurdu. Başgör'ün açıklamasında, "Bugün...

 MHP Akseki ilçe yönetimi istifa etti
MHP Akseki İlçe Başkanı Mustafa Başgör ve yönetim kurulu görevden istifa etti.
MHP Akseki İlçe Başkanı Mustafa Başgör, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararını duyurdu. Başgör'ün açıklamasında, "Bugün itibariyle MHP İlçe Teşkilatı Başkanlığı görevini yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bırakıyorum. Bu istifanın sebebine gelince son dönemde partimizin gerek parti içinde gerekse de parti dışında uyguladığı politikaların bizlerle mücadele eden ve oy veren, Türk devletinin ve milletinin milli hafızası ve refleksi olan Ülküdaşlarımızın büyük çoğunluğunda rahatsızlığa sebep olmasına ve incitmesine kanaat getirmemizdir. Bu şartlar altında daha fazla görevde kalamayacağımıza karar verdik" ifadelerine yer verdi.
Açıklamasının sonunda, "Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü, bin cihana değişemem şu öksüz Türklüğümü" mesajına yer veren Mustafa Başgör'ün yönetim kuruluyla birlikte resmi istifasını bugün il yönetimine sunduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55