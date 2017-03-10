Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da helikopter düştü !
İstanbul'da helikopter düştü !
ASELSAN'na FETÖ operasyonu 53 gözaltı
ASELSAN'na FETÖ operasyonu 53 gözaltı
ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik yaptığı iddiası
ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik...
Güney Kore Cumhurbaşkanı Park, Anayasa Mahkemesi'nce azledildi
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı Park'ı azletti

MHP, 4 ismi ihraç etti

 ANKARA, () - MHP'de Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti üyesi Sinan Oğan partiden ihraç edildi. MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk tarafından yapılan...

MHP, 4 ismi ihraç etti

 ANKARA, () - MHP'de Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti üyesi Sinan Oğan partiden ihraç edildi. MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; İsmail Ok, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve Sinan Oğan'ın parti üyeliğinden kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

MHP'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 11., 79. ve 81. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunan Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Sinan Oğan hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatı Merkez Disiplin Kurulu'nca müzakere edilmiş, müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İli Altıeylül İlçe Teşkilatı üyesi Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Ankara İli Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, Ankara İli Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın ve Iğdır İli Merkez İlçe Teşkilatı üyesi Sinan Oğan'ın, her biri için ayrı ayrı olmak üzere, Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78/4 - , (e) ve (h) maddeleri uyarınca Parti üyeliğinden 'kesin çıkarma' cezası ile cezalandırılmasına, 10.03.2017 tarihinde katılanların oy birliği ile karar verilmiştir"

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.