MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

ANKARA () - MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. (FOTOĞRAF)
30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:58
ANKARA () - MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
(FOTOĞRAF)
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