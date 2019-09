MGK bildirisinde 'güvenli bölge' vurgusu

MİLLİ Güvenlik Kurulu bildirisinde, "Türkiye'nin, insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; milli güvenliğin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir" denildi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. 3.5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye’nin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerin ele alındığı belirtilerek, "Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele hakkında kurula bilgi sunulmuş ve konu müzakere edilmiştir" denildi.

GÜVENLİ BÖLGE VURGUSU

Bildirinin Suriye’deki gelişmeler hakkındaki bölümünde ise, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygılı yeni anayasa temelinde siyasi çözümden yana olduğunu uluslararası toplumla her fırsatta paylaşılmıştır. Bu bağlamda Türkiye'nin, insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; milli güvenliğin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

MİLLİ GÜVENLİK SİYASETİ BELGESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Bildirinin terörle mücadele başlığındaysa, "Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne karşı her iki ülkenin güvenliğini sağlamak üzere yürütülen pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir" denildi. Öte yandan bildiride, Doğu Akdeniz'de, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirdiği kıta sahanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğinin altının çizildiği ifade edildi. MGK bildirisinin son maddesinde ise, "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan milli güvenlik siyaseti belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur" denildi.