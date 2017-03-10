Metiner: Ak Parti içinde FETÖ'cü tespit edersek referandumu beklemeden görevden alırız

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Ak Parti içinde FETÖ'cü olduğunu tespit edilen kişilerin çıkması halinde, bunları referandumu beklemeden görevden alacaklarını söyledi.

Memleketi Adıyaman'a gelerek temaslarda bulunan Mehmet Metiner, Ak Parti'nin iç işleyişinin kimseyi ilgilendirmediğini ve partide FETÖ'cü unsurların tespit edildiği taktirde referandumu beklemeden gerekenin yapılacağını söyledi.

FETÖ ile mücadele başladıktan sonra bu örgütle ilişkili isimlerin görevden alındığını dile getiren İstanbul milletvekili Metiner şöyle konuştu:

"Biz partimizin içinde FETÖ'cü unsurlar varsa, bunları tespit etmemiz halinde gerekeni yapacağımızı göstermiş bir partiyiz. Birçok belediye başkanımız içeridedirler. FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen parti yöneticilerimiz görevden alınmışlardır. İçimizde FETÖ'cüler varsa onlara asla müsamaha göstermeyiz. Ama hiç kimse içimizle oynamaya kalkışmasın. İçimdeki FETÖ'cüleri bilip referandum sonrasına bıraktığımız şeklinde algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim hileyle hurdayla işimiz yok. İçimizdeki FETÖ'cüleri bilsek tespit etsek asla referandum sonucunu beklemeyiz. Milletimiz bize güveniyor. FETÖ'yle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Yanı başımızda babamızın oğlu da olsa FETÖ'yle irtibatlı, iltisaklı unsurlar varsa tespit etmemiz halinde gerekeni yaparız. O yüzden referandum sonrasına Ak Parti'nin içine yönelik hamlelerin sadece fitne çıkartma yönünde hamleler olduğuna inanıyoruz. Biz Ak Parti ailesi olarak bir bütünüz ve birbirimizin hukukunu sonuna kadar koruruz. Hiç kimsenin birliğimizi, dirliğimizi bozmasına izin vermeyiz."

CHP'lileri de referandumda 'evet' demeye davet eden Metiner, "CHP'yi anlamak mümkün değil. CHP'nin neyi savunduğunu, neye karşı çıktığını bilmiyoruz. Ama Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından şunu görüyoruz ki karşı çıktıkları şey asıl savundukları şeymiş. Bilinç altlarında evet var ama Erdoğan fobileri olduğu için, Erdoğan'ı milletin değerlerini üstüne taşıyan yeni liderliğin ülkeyi güçlü kılacağına kendilerini de ebediyen iktidardan uzaklaştıracağı için 'hayır' diyorlar. Yoksa onlar da bu sistemin Türkiye'yi siyasal anlamda, ekonomik anlamda çok daha güçlü kılacağını biliyor. Ama, CHP bir tek bu yeni sistemle birlikte bir daha asla iktidara gelemeyeceğini içinden bir cumhurbaşkanı asla çıkartamayacaklarına inandığı için buna şiddetle ve hiddetle karşı çıkıyor. Bunun için CHP'lileri ülkelerin geleceğine sahip çıkmaya ve 'evet' demeye çağırıyorum" diye konuştu.

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