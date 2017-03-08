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Metin Feyzioğlu'dan Devlet Bahçeli’ye tepki

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Niğde'de katıldığı anayasa değişikliğine ilişkin konferansta Sinan Oğan'a yönelik gerçekleşen saldırının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Metin Feyzioğlu'dan Devlet Bahçeli’ye tepki
TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Niğde'de katıldığı anayasa değişikliğine ilişkin konferansta Sinan Oğan'a yönelik gerçekleşen saldırının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları eleştirdi, "Suç teşkil edecek bir hareketi genel olarak övmek şeklinde yorumluyorum" dedi. 

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin salonunda gerçekleşen 'Metin Feyzioğlu ile anayasa değişikliğini konuşuyoruz' adlı konferasta referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu. Sinan Oğan, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun uğradıkları saldırıyı kınayan Feyzioğlu, MHP Lideri Bahçeli'yi eleştirdi. Sinan Oğan'a yönelik gerçekleşen saldırının ardından Behçeli'nin "Bir ülkücü başladığı bir işi yarım bırakmaz" dediğini hatırlatan Feyzioğlu, "Benim bildiğim ülkücü, vatan ülküsüyle yüreği çarpan, aklıyla vatanı seven insandır. Kaba kuvvetle akılsızca, ilkelce şiddet uygulayana ülkücü denmez. Olsa olsa birilerinin maşası denir. Ben sayın genel başkanın bu cümlesini malesef kanunlara itaatsizlik, tahrik, teşvik suçu işlemeye ya da suç teşkil edecek bir hareketi genel olarak övmek şeklinde yorumluyorum. Çok talihsiz bir açıklamadır. Siyasetin, bölmek yerine kucaklaştırmak zorunluluğu vardır. Özellikle böyle kritik süreçlerde" dedi.

SEVİYESİZ, KALLEŞ VE İLEKEL BİR EYLEM YAPTILAR

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Prof. Dr.Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun, ’hayır’ kampanyası için gittikleri Mersin'in Silifke İlçesi’nde uğradıkları saldırıyı sert bir dille eleştiren Feyziğlu, şunları söyledi:
"Kalabalık bir grup talimatla toplantı yapmak üzere gittikleri salonu bastılar. Neden? Çünkü gerçeklerden korkuyorlardı. Fikirden korkuyorlardı. Fikirleri yoktu, sadece kaba kuvvetleri vardı. Halaçoğlu'nun ve Özdağ'ın fikirlerine karşı fikri olmayan, neyi savunduklarını bile bilmeyen zavallılar, sadece kaba kuvvete dayanarak, seviyesiz, kalleş ve ilkel bir eylem yaptılar. İlkel bir suç işlediler ve seviyelerini gösterdiler. Oysa ülkücü camianın seviyesi bu değildir. Ülkücü camianın seviyesi ve ülküsü bu olamaz".


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