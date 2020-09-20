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Mesut Yılmaz hayatını kaybetti mi?

Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanlarından ve dönemin bakanlarından ve eski başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi. Hekimlerin, Yoğunbakımda bulunan Yılmazın durumundan umudu kestiği belirtiliyor.

POLİTİKA 20.09.2020, 16:16 20.09.2020, 16:42 Murat Aydın
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Mesut Yılmaz hayatını kaybetti mi?

ANAP dönemi Kültür, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunan Mesut Yılmaz'dan tıbbi olarak umudun kesildiği açıklandı.

Türkiye'de Yüce Divan'da yargılanan ilk Başbakan olma niteliği taşıyan ve aynı zamanda 28 Şubat'ın başaktörleri arasında yer alan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve hayatından umudun kesildiği bilgisi paylaşıldı.

Mesut - Berna çifti 2017 yılında oğlu Yavuz Yılmaz'ı kaybetti. Oğlunun ölümü üzerine eski başbakan Mesut Yılmaz'ın ciddi anlamda sarsıldığı ve yaşadığı sorunlar nedeniyle beyin ameliyatı geçirmişti.

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşi Berna Yılmaz açıklama yaptı.

CNN Türk’e konuşan Berna Yılmaz, "Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada dolaşan "hayatını kaybetti" iddialarına Galatasaray 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından da açıklama geldi.

Albayrak, sosyal medya hesabından yatığı paylaşımda, “Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır” ifadelerini kullandı.

#mesut yılmaz #hasta #hayati tehlike #BernaYılmaz
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