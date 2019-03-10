Mesut Yılmaz Akciğer kanse tedavisi görüyor

Türk siyasetinin tanınmış isimlerinden Anavatan Partisi eski Başkanı, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın akciğerinde kanserli tümor tesbit edildi. Yılmaz, tedavi altına alındı. Doktorları Yılmaz'ın ziyaretçilerle görüşmesine ve telefon kullanımına kısıtlama getirdiği öğrenildi.Eski Başbakanlardan, eski Anavatan Partesi Genel Başkanlarından Mesut Ylımaz Akciğer Kanseri olduğunu Sosyal Medya'dan duyurdu.Yılmaz yaptığı açıklamada, rutin kontrolü sırasında Akciğerinde kanserli tümör tesbit edildiğini duyurdu.Yılmaz bu nedenle kendisini arayan sevenlerine teşekkür de etti.Eski Başbakan Mesut Yılmaz, ameliyatının ardından Prof. Dr. Sunalp Tansan nezaretinde kemoterapi tedavisi gördüğünü de aıklamasında duyururken, "Grip salgını ve enfeksiyon nedeniyle görüşmeme kısıtlama getirdiler" ifadesini kullandı.