Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Mesut Yılmaz Akciğer kanse tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanse tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı
İmamoğlu : Aşınızda bir tuzum olsun istiyorum
İmamoğlu : Aşınızda bir tuzum...
Erdoğan'den S-400 füzeleriyle ilgili aıklama
Erdoğan'den S-400 füzeleriyle ilgili aıklama

Mesut Yılmaz Akciğer kanse tedavisi görüyor

Türk siyasetinin tanınmış isimlerinden Anavatan Partisi eski Başkanı, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın akciğerinde kanserli tümor tesbit edildi. Yılmaz, tedavi altına alındı.

Mesut Yılmaz Akciğer kanse tedavisi görüyor
Türk siyasetinin tanınmış isimlerinden Anavatan Partisi eski Başkanı, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın akciğerinde kanserli tümor tesbit edildi. Yılmaz, tedavi altına alındı. Doktorları Yılmaz'ın ziyaretçilerle görüşmesine ve telefon kullanımına kısıtlama getirdiği öğrenildi. 

Eski Başbakanlardan, eski Anavatan Partesi Genel Başkanlarından Mesut Ylımaz Akciğer Kanseri olduğunu Sosyal Medya'dan duyurdu. 

Yılmaz yaptığı açıklamada, rutin kontrolü sırasında Akciğerinde kanserli tümör tesbit edildiğini duyurdu.

Yılmaz bu nedenle kendisini arayan sevenlerine teşekkür de etti. 

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, ameliyatının ardından Prof. Dr. Sunalp Tansan nezaretinde kemoterapi tedavisi gördüğünü de aıklamasında duyururken, "Grip salgını ve enfeksiyon nedeniyle görüşmeme kısıtlama getirdiler" ifadesini kullandı. 









İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328