Mesut Üner: Çatalca’yı baştan sona yenileyeceğiz

İstanbul, () - AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, AK Parti belediyeciliği ile birlikte Çatalca’nın önce sosyal hayatını sonra şehircilik anlayışını baştan sona yenileyeceklerini belirtti.

"ÇATALCA’YA 2005-2009 DÖNEMİNDEN SONRA YATIRIM YAPILMADI"

Seçim çalışmaları çerçevesinde Çatalca sakinleriyle buluşan AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, aday olma sebebini şöyle açıkladı:

“Çatalca’nın son 15 yıllık geçmişine bakıldığında Çatalca’ya konulan tek taşın 2005 ve 2009 dönemleri arasında AK Parti tarafından getirilmiş olduğunu göreceksiniz. Biz hizmetin devam etmesini istiyoruz. AK Parti belediyeciliği ile bulvar yolundan doğal gazın gelmesine, okulların yenilenmesinden yeni okulların yapımına, okullarımızdaki kapalı spor salonlarından köy meydanlarındaki çeşmeye, camilerden pazar yerlerine kadar hepsini AK Parti belediyeciliği döneminde yaptık ve yapamadıklarımızı da İBB devam ettirdi. Bu hizmetlerin artık devamlılığını istiyorum. Vatandaşın kaldırım derdinden, yol derdinden kurtulduğu bir belediyecilik hayal ediyorum. Bu hayalimi gerçekleştirmek için aday oldum.”

"PROJEMLERİ KAPI KAPI DOLAŞIP ANLATACAĞIZ"

Çatalca’da her kesime ulaşmak ve herkese hizmet götürmek istediğini ifade eden AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Bizim hedef kitlemiz 7’den 70’e tüm Çatalca halkı, herkese ulaşmak istiyoruz. Tabi ki sosyal hayat eksikliği yaşayan gençlerimizi önemsiyorum. Sağlık sorunu yaşayan hastalarımızı, engelli kardeşlerimizi önemsiyorum. Dul, yetim kardeşlerimizi önemsiyorum. Yaşlılarımızı önemsiyorum. Herkese dokunacak projelerimiz mevcut, kapı kapı dolaşıp bu projelerimizi anlatacağız” dedi.

MESUT ÜNER HAKKINDA:

1975 İstanbul Muratbey’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca’da tamamlayan Mesut Üner, lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde aldıktan sonra mimar olarak mezun oldu. 1999 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Mesut Üner, 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis Üyesi oldu. Uzun süre aktif olarak futbolla ilgilenen Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı. 2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi.