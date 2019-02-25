Mesut Üner: Çatalca’lı kadınlar ve çocuklar için projeler hazır

İSTANBUL, () - ÇATALCA AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, çalışan kadınlarla bir araya geldi. Çatalca’lı kadınlar ve çocuklar için projelerinin hazır olduğunu söyleyen Üner, üniversite, havuz, kapalı basketbol salonu, kafeterya ve kreş sözü verdi.

Çalışan kadınlarla kahvaltı programında bir araya gelen Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, çalışan kadınların sorunlarını dinledikten sonra projeleri hakkında bilgi verdi. Üner, “Bugün halkımızın kullandığı Nazım Özbay Kültür Merkezi var. Bu merkez İBB tarafından yapıldı. Hemen onun yanındaki futbol sahası bizim zamanımızda yapıldı. Doğalgaz 2006’da İsmail Başkan’ın AK Parti’ye geçmesinden sonra yapıldı. Gazi İlkokulu, İstanbul Ticaret Okulu, o zaman çok programlı liseydi, arif Nihat Asya o zamanlarda yapıldı. Bu saydıklarım ve sayamadığım daha nice projeler o dönemlerde yapıldı. Neden bunları saydım, Çatalca’mıza 3 yıllık AK Parti döneminde yapılan hizmetleri saydım” dedi.

“HAYVAN BARINAĞI AÇILACAK, KAPALI PAZAR YERİ OLACAK”

Çalışan kadınların barınak, kapalı havuz isteklerine karşılık ise “Hastanemizden en son aldığımız raporda 330 köpek ısırmasına maruz kalmış vatandaşımız var. Bizim bir Hayvan Barınağı projemiz var. İBB tarafından onaylandı. Kısmetse seçimlerden sonra açılacak. Kapalı pazarımız kesinlikle olacak, Ferhatpaşa merkezde olacak bu kapalı pazar” müjdesini verdi.

“KÜLTÜR MERKEZİ YERİ HAZIR”

Meydanı futbol sahasına kadar mutlaka açacaklarını söyleyen Üner, “Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nun karşısındaki 6 dönümlük yere kültür merkezi inşa edeceğiz. İçinde nikâh sarayı, engelliler merkezi olacak. Kadınlarımıza kurslar vereceğimiz bir alan olacak. Burası Çatalca’nın 24 saat yaşayan bir kültür merkezi olacak. Çatalca’da herkesin havuz olarak bildiği mesire alanı var. Oraya İstanbul’un en güzel sosyal tesisini inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTE OLACAK, KADINLARA VE ÇOCUKLARA ÖZEL PROJELERİMİZ VAR”

‘Üniversite olacak mı?’ sorusuna ise “Kesinlikle üniversite getireceğiz. İSKİ’nin aşağısında eşekçi deresi bölgesine ikinci bir pazar düşünüyoruz. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın sosyal açıdan gidecekleri yer yok. Biz erkeklerin sohbet edebileceği yerler var ancak bayanlarımızın akşamları ya da yazın gidebilecekleri bir yer yok. Biz Çatalca Meydanı’nı bayanlarımıza ve çocuklarımıza tahsis edeceğiz” dedi.

“HAVUZ, KAPALI BASKETBOL SALONU, KAFETERYA VE KREŞ AÇACAĞIZ”

Eski spor salonu var, futbol sahasının olduğu yerde, İl Gençlik Spor Merkezi’yle görüştük. Oraya altına havuz, üstüne kapalı basketbol salonu ve kafeteryaları ve bir de kreş olacak şekilde düzenleme yapacağız. Bu projelerin hiç biri hayal değil, hepsi olacak Allah’ın izniyle olacak.