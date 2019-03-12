Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayları bir araya gelip, projelerini anlattı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin Demokrat Parti'li adayı Ayfer Yılmaz, CHP'li adayı Vahap Seçer ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Hamit Tuna, özel bir üniversitede karşı karşıya gelip, projelerini anlattı.

Mersin Kent Zirvesi isimli etkinliğe öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Sırayla söz alan adaylar, projelerini anlatarak, soruları cevapladı. İlk sözü alan DP'li Ayfer Yılmaz; bir model içinde giden ve sürdürülebilirlik sağlayabilen bir yönetim şekli ile hareket etmenin gerekliliğine dikkat çekti. Mersin'deki her kuruşun katma değere konu edilmesini vurgulayan Yılmaz, "Bir il için ne olması lazım? Önce ayağınızı attığınız zaman bir yol, altyapısı, otoparkı ile birlikte bir kentin tam altyapıya sahip olması gerekiyor. Planlardaki eksikliklerin tamamlanması gerekiyor. Planların tamamlanması, 'Ben yaptım, oldu' ile olmaz. Ankara'dan bir yığın izinle olur. O nedenle onları tamamlayıp, tarımın, sanayinin ve turizmin, lojistiğin önünü açacak o planlamanın tamamlanması lazım. Hep birlikte bunun peşinde olacağız. Başlamış projelerin bitirilmesi. Mersin'deki Ulaşım Master Planı sivil toplumla birlikte hazırlanmıştı. Bu planın hayata geçmesi ve Mersinimizin modern şehirler olarak doğudan batıya kadar altyapısının hazırlanması" dedi.

'ÖNCELİK EKONOMİ'

Kent için hazırlanan 160 farklı projeyi 3 başlık altında topladıklarını anlatan CHP'li Vahap Seçer ise önceliği ekonomiye vereceklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Mersin'in ekonomik sorunları var. 'Ekonomi projeleri' dedik. Yatırımcı belediyecilik ve yatırımcı bir belediye başkanının sıradışı bir kavram olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde kentler ekonomik gelişmelerinin Ankara'dan planlanmasını ve projelendirilmesini isterler. 2'nci başlağımız, bu kentin fakiri var, genci var, dezavantajlı grupları var, sokak hayvanı, evcil hayvanı var. Bunun yanında kültürü, sanatı, sporu var. Onları Mersin'de tekrar küllerinden yaratmanın projelerini gerçekleştirdik. 3'üncü başlığımız Mersin'in çarpık bir kent yapısına sahip olması. Plansız bir kent olması, trafik sorunu, toplu taşıma sorunu, altyapı sorunu, çevre sorunu gibi birçok sorunla boğuşan bir Mersin. Buna da yenilikçi belediyecilik ve çağdaş bir Mersin'i nasıl yaratabiliriz? O projeleri gerçekleştireceğiz."

'SUYA YÜZDE 20 İNDİRİM'

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Hamit Tuna da 15 yıllık Toroslar Belediye Başkanlığı döneminde önemli çalışmalara imza attıklarını dile getirerek, tasarruf öncelikli bir yönetim sergileyeceklerini belirtti. Tuna şöyle konuştu:

"Bizim farkımız, 15 yıllık tecrübemiz. Bu kentte çok özel, çok farklı işler yaptık. Suyu boşa akıtmayacağız. Solar enerjiden maksimum yararlanacağız. 5 megawatt yaptık, onun kapasitesini artıracağız. Eski çöp depolama alanının yeri bizim, 250 dönüme yakın yer var. Komple orayı güneş enerjisi ile bezeyeceğiz, 80 milyon 1 yılda MESKİ, otopomlardan ötürü elektrik faturası ödüyor. Onu nötr edeceğiz. Mahsuplaşma ile edindiğimiz karı, vatandaşın su parasından yüzde 20 indirim yapacağız. Çok yerde altyapı eksikliği var. Altyapıdan dolayı sinekle mücadeleye 40 milyon ödüyoruz, hava sıkılıyor. 20 milyona düşüreceğim onu. Biz tasarruflu bir belediye başkanıyız" diye konuştu.

Belediye başkan adayları konuşmalarının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.



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