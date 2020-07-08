Meral Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sosyal Medya uyarısı!

İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesi ile ilgili sözlerine yönelik "Buradan Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum; gençlerin önüne kurulan hiçbir duvar ayakta kalamamıştır. Ne yaptım dediğin gün her şeyi kaybettiğin gün olur" ifadelerini kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* Hendek'te yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ailelerine sabır diliyorum. İYİ Parti olarak olayın takipçisi olacağız.

* İYİ Parti olarak iktidarı bu yönde bir politikada destekçi olmaya çağırıyorum. Sivas'ta yakılan da bizdik, Başbağlar’da vurulan da bizdik.

* Biz Madımak'la, Başbağları ayıranlardan değiliz. Her iki acıyı da kendi acımız bilenleriz. Allah kardeşlerimize rahmet eylesin. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.

“YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARINI ALACAK PARA YOK”

* Güzelim Gelibolu ormanları yandı gitti. Güzelim ağaçlar kül oldu. Açıklama yine aynı, belirsizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı'ndan numaradan bir ciddiyet. Yine uçak yok yine müdahale yetersiz.

* Geçen seneki yangınlardan yine ders almak yok. Yangın söndürme uçaklarını alacak para yok. Allah bunları ıslah etsin.

* Einstein'ın dediği gibi “Delilik aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir” AKP bu yöntemi algı operasyonu için kullanmaya devam ediyor.

* Gençleri sosyal medyada kontrol edemiyorlar. Yasaklayacaklarmış. Kendilerine yapılan alçakça bir saldırıyı gündeme getirip algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Twitter ne yaptı kendilerine ait trol hesapları kapattı. Kendi hesaplarının engellenmesine kızdılar.

* Bir hafta önce sosyal medyayı öve öve bitiremeyen Sayın Erdoğan, bir hafta sonra “kapatacağız” der miydi? Bu farklı düşünceleri ezerek susturma çabasıdır.

“ERDOĞAN’A SORARSANIZ SUÇLU…”

* Her gün birileri hakarete, iftiraya uğruyor. Küçük ortak her gün öfke krizi geçiriyor. Minik ortak her gün birini hedef gösteriyor. Masum gazeteciler cezaevine konuluyor ama masum kadınlara tecavüz göndermesi yapanlar serbest kalabiliyor. Ama Sayın Erdoğan'a sorarsanız; suçlu Netflix, YouTube, Twitter.

* Buradan Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum; Gençlerin önüne kurulan hiçbir duvar ayakta kalamamıştır. Hele ki Türk genci önüne öreceğin duvarı sel gibi alıp götürür. “Ne yaptım” dediğin gün her şeyi kaybettiğin gün olur.

* Dolar bugün 6.58'ten işlem görüyor. İki senede TL yüzde 50 değer kaybetmiş. Kişi başı milli gelirimiz 9 bin doların altına düşmüş. Tarım işçilerinin sayısı azalmış.

* Bir konuyu açıklığa kavuşturayım, bunlar devletin rakamları; İki senelik enflasyon yüzde 30 olmuş.Türkiye kendi sınıfında dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip.

* Gelmekte olan geliyorken, Damat Bey ve kayınpederine önerim, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini türlü yalanlarla savunmayı bir an önce bırakmalarıdır.

* Sizi TÜİK'in düzenlenmiş rakamları kurtaramaz. Damadı Haznenin başından almalısın. Gitsin başkasının hazinesiyle oynasın kardeşim.

“CUMHURBAŞKANLIĞI’NIN İTİRAFNAMESİDİR”

* Cumhurbaşkanlığı Bütçe Başkanlığının itirafnamesi, biz yazmadık onlar yazdı. Deniyor ki; hazine yardımları ödeneği 130 milyardı 136 milyar liraya çıktı.

* Görev zararı 91 milyar 300 milyon lira. Hiçbir özel şirket bu kadar zarar edeni orada oturtmaz. Patronun damadı olsa bile. Kara yolları Genel müdürlüğünün yap işlet devlet projelerinin garanti ve katı ödemeleri de etkili oldu.

“YAZIKLAR OLSUN SİZE”

* Verilen taahhüt 2019 yılı sonunda 17 milyar dolara yaklaştı. Tam 116 milyar 450 milyon lira. Yani pandemi nedeniyle vatandaşa dağıtılan paranın 11 katından fazla.

* EYT'lilere maaş bağlanması için gereken para sadece 10 milyar lira. Şu rakamlara bakar mısınız? Ne müteahhitmiş arkadaş! Bir türlü doyuramadınız gitti. Yazıklar olsun size.