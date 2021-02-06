Meral Akşener vatandaşları dinledi; Vatandaş Akşener’e dert yandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Esnafın dertlerini dinleyen İYİ Parti lideri Akşener ile esnaf olduğunu belirten 69 yaşındaki vatandaşın konuşması bir Türkiye gerçeğini gözler önüne serdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Esnaf ziyaretlerinden sürekli kısa videolar paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 1952 doğumlu bir vatandaşın konuşması Türkiye gerçeğini gözler önüne serdi.

Akşener’le görüşmek isteyen vatandaş, otobüsçü olduğunu ve “Evladım açlıktan ölüyor vallahi ister inan ister inanma” dediği duyuldu.

Emekli olduğunu belirten vatandaş, kredi çekerek borçlarını kapattığını ve bin 950 TL emekli maaşıyla “Ne yapayım ben bununla?” diye sordu.

“MİLLETİMİZİN SESİ SARAY’DAN DUYULUYOR MU SAYIN ERDOĞAN?”

Vatandaşla konuşmasını sosyal medya hesaplarından paylaşan Meral Akşener, “Evladının geçim derdine düşen, ne yemek pişireceğini düşünen, tüm bu dertlerin arasında aldığı çok düşük emekli maaşıyla hem borçlarını ödeyip hem de evini geçindirmeye çalışan kadınlarımız var... Milletimizin sesi Saray’dan duyuluyor mu Sayın Erdoğan?” dedi.