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Meral Akşener: Savaşa gider gibi seçime gidiliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Niksar’da esnafı ziyaret ettikten sonra Erbaa ilçesine geçti.

Meral Akşener: Savaşa gider gibi seçime gidiliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Niksar’da esnafı ziyaret ettikten sonra Erbaa ilçesine geçti. Burada Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Murat Toycan Selçuk’un Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği aday ve proje tanıtım toplantısına katılan Akşener halka hitap etti.
Savaşa gider gibi belediye seçimi yapıldığını savunan Akşener şöyle konuştu:
''Dün her türlü hakareti her türlü iftirayı edenler onu tutturamayınca bugün Millet İttifakı'nın içinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin seçmenine yöneticilerine Kandil’den emir alıyor diyor. Meral Akşener alır mı? Meral Akşener emir alır mı? Onun için bu seçimi bir belediye seçimi olmaktan çıkarttılar. Bu bir belediye seçimiydi ne Sayın Erdoğan’ın, ne Sayın Bahçeli’nin ne de Kılıçdaroğlu’nun ne de benim sandalyesinin olduğu bir seçim değil. Bizim seçimin öznesi olduğumuz bir seçim değil. Belediye Başkanı seçeceksiniz. Siz Millet İttifakı'nın yöneticilerinden, adaylarından Cumhur İttifakı'nın mensuplarına illet ve zillet dendiğini duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren her bir kişi benim kardeşimdir, kardeşim. AK Parti’ye oy veren her bir arkadaşımız her bir kardeşimiz bizim kardeşimizdir kardeşimiz. Neymiş efendim, zillet ve illet ittifakıymış. Eğer yerel seçimlerde AK Parti adayları kaybederse, Cumhur İttifakı'nın adayları seçimi kaybederse Türkiye’nin bekası tehlikeye giriyormuş. Hadi oradan be, hadi oradan be.''

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