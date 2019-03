Meral Akşener: Savaşa gider gibi seçime gidiliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini mahkemeye verdiğini belirterek, "Türk milletine bir Meral değil, bin Meral helal olsun. 28 Şubat'ta tanklı, tüfekli paşalara boyun eğmemişim sana mı boyun eğeceğim" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında karayolu ile Ankara'dan Tokat'ın Turhal ilçesine geldi. Akşener, ilk olarak partisinin ilçedeki seçim koordinasyon merkezi önünde otobüsten vatandaşlara hitap etti. Akşener, 31 Mart'ın bir yerel seçim olduğunu belirterek, "Allah aşkına birbirinizle kötü olmayın. 31 Mart akşamı bir sonuçla karşılaşılacak ve bunun neticesinde 1 Nisan’dan itibaren aynı arkadaşlarınızla görüşmeye devam edeceksiniz. Onun için birbirinize düşmeyin, kardeşlik hukukunuzu bozmayın, komşuluk, akrabalık ilişkilerinizi bozmayın. Ama bu bir seçim, elbette rekabetin olduğu bir seçim. Bu rekabet başkan adaylarının projeler, hizmet anlayışlarıyla ilgili bir rekabet şeklinde geçmeli. Hanımefendiler, iktidarın kulağını azıcık bir çekin. Arada bir anne terliği de atın" dedi.



'BİN MERAL HELAL OLSUN'



Akşener, daha sonra Tokat merkeze geçti. Partililer tarafından Niksar Yolu Kavşağı'nda karşılanan Akşener, kortej eşliğinde parti binası önüne geldi. Burada da, seçim otobüsünden halka seslenen Akşener, şöyle konuştu:



"Şimdi çok enteresan bir şey oldu. Dün itibariyle Sayın Erdoğan beni mahkemeye vermiş. 'Hapsettireceğim' dedi. Sistem şöyle yürüdü, önce 'Bu kadın' dedi, sonra 'Bayan Meral' dedi, sonra 'Hanımefendi' dedi. Bugün itibari ile bütün mitinglerin görüntülerini istiyor. Çok fazla uğraşmayın, Tokat mitinginin görüntülerini alın, iş hallolsun. Patates yetiştiren bir tarım şehri olan Tokat’tan sesleniyorum. Kardeşim, soğan yetiştiricilerini, soğanları depoda muhafaza edenleri, patates yetiştiricilerini 'terörist' ilan ettin mi, etmedin mi? Ettin kardeşim, ettin. Bugün itibariyle 200 bin ton patates için sıfır gümrükle ithalat izni verdin mi? Verdin. Ayrıca 6,5 liraya mazot kullandırıyor musun? Kullandırıyorsun. Elektriği, doğalgazı pahalı ettin mi? Ettin. Peki sen niçin çiftçiyle uğraşıyorsun? 6,5 liradan mazot kullanırsa, 165 liraya gübre ve ilaç kullanırsa, bu çiftçinin ürünü nasıl dünyayla rekabet edebilir, ürününü nasıl daha ucuz yetiştirebilir? Yetiştiremez. Amerikan çiftçisi 2 liradan kullanıyor. Bu arada soğanı da Mısır’dan ithal etmişler, bilmiyorum Tokat’a geldi mi cücüğü çıkmış soğan. Sen Mısır’ın soğanını ithal ediyorsun. Ondan sonra, bunu Meral Akşener söylediği zaman da mahkemeye veriyorsun. Canın ne istiyorsa onu yap. Ama ayıp olan şey ne biliyor musunuz ? Hakimlere parmağını sallayarak, 'Kaçacak deliği de yok bu hanım hapsolacak' demesi. Bugünden hakimleri düşürdüğün yer neresi? Milletvekillerini deliğe kaçacak duruma düşürmüşsün, burası neresi? Bu nasıl bir dildir, bu nasıl bir saygısızlıktır? Şimdi tarımı bitirdin, sanayiyi bitirdin, 70 milyar dolarlık bu ülkenin fabrikalarını sattın. Her yeri beton yaptın. Elinde kaldı betonlar. Bir fabrika açtın mı? 500-600 insanın çalışacağı bir fabrika yaptın mı? 70 milyar dolar nereye gitti? Köprü yaptın, geçenden 5 lira, geçmeyenden 10 lira. Tokatlı, İstanbul’un köprüsünden geçmiyor ama parasını siz ödüyorsunuz. Şimdi bütün bunları söylediğimiz için hapis olacaksak, Türk milletine bir Meral değil, bin Meral helal olsun. 28 Şubat'ta tanklı, tüfekli paşalara boyun eğmemişim sana mı boyun eğeceğim."



'18 MİLYON İNSANA ZİLLET DEDİLER'



Meral Akşener, Millet İttifakı ile ilgili olarak da "Bu seçim için ittifaklar yapıldı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber Millet İttifakı yaptık. CHP 11 milyon oy almış bir siyasi parti. İYİ Parti 5 milyon oy almış bir siyasi parti. 24 Haziran’da 1 milyona yakın da Saadet Partisi ile Demokrat Parti aldı. Yani 18 milyon insana 'zillet' dediler, 'illet' dediler, 'terörist' dediler. Ben bunu yüzlerine vurunca da döndü dedi ki 'Ben milletime terörist diyecek kadar enayi miyim?' Özrü kabahatinden büyük. Sizi çantada keklik görüyor. Bütün belediye başkan adaylarının hizmetlerini projeler üzerinden değerlendirin" ifadelerini kullandı.

Akşener, daha sonra Niksar ilçesine hareket etti.



'SAVAŞA GİDER GİBİ BELEDİYE SEÇİMİ YAPIYORLAR'



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Niksar’da esnafı ziyaret ettikten sonra Erbaa ilçesine geçti. Burada Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Murat Toycan Selçuk’un Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği aday ve proje tanıtım toplantısına katılan Akşener halka hitap etti.



Savaşa gider gibi belediye seçimi yapıldığını savunan Akşener şöyle konuştu:

''Dün her türlü hakareti her türlü iftirayı edenler onu tutturamayınca bugün Millet İttifakı'nın içinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin seçmenine yöneticilerine Kandil’den emir alıyor diyor. Meral Akşener alır mı? Meral Akşener emir alır mı? Onun için bu seçimi bir belediye seçimi olmaktan çıkarttılar. Bu bir belediye seçimiydi ne Sayın Erdoğan’ın, ne Sayın Bahçeli’nin ne de Kılıçdaroğlu’nun ne de benim sandalyesinin olduğu bir seçim değil. Bizim seçimin öznesi olduğumuz bir seçim değil. Belediye Başkanı seçeceksiniz. Siz Millet İttifakı'nın yöneticilerinden, adaylarından Cumhur İttifakı'nın mensuplarına illet ve zillet dendiğini duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren her bir kişi benim kardeşimdir, kardeşim. AK Parti’ye oy veren her bir arkadaşımız her bir kardeşimiz bizim kardeşimizdir kardeşimiz. Neymiş efendim, zillet ve illet ittifakıymış. Eğer yerel seçimlerde AK Parti adayları kaybederse, Cumhur İttifakı'nın adayları seçimi kaybederse Türkiye’nin bekası tehlikeye giriyormuş. Hadi oradan be, hadi oradan be.''