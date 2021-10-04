Meral Akşener: Rüzgargülü Türkiye için dönüyor

Son günlerde 'Cumhurbaşkanı adayı değil Başbakan adayıyım' çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısına işaret ettiği sosyal medya paylaşımına "Rüzgargülü Türkiye için dönüyor!" notunu düştü. Akşehir'i bu paylaşımı da dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 6 Ekim tarihinde düzenlenecek TBMM grup toplantısına işaret ederek, “Rüzgargülü Türkiye için dönüyor!” paylaşımında bulundu.

“TÜRKİYE EŞİTLENECEK”

Meral Akşener’in paylaşımında kullandığı videoda ‘Türkiye eşitlenecek' ifadeleriyle birlikte rüzgargülü görüntüsü ve İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı’nın tarihi yer aldı.