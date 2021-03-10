Meral Akşener: Ölsem de bu mücadeleden dönersem namussuzum

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. "Seni Allah'a şikayet ediyorum Sayın Erdoğan" diyen Meral Akşener, şöyle devam etti: "Ama ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem namerdim. Ölsem de öldürülsem de, tehdit edilsem de tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim, namerdim. Bu da Müslüman bir Türk kadınının yeminidir. Allah'ım sana and olsun ki dönersen namerdim..."

Meral Akşener: Ölsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da, bu mücadeleden dönersem namerdim, namussuzum, şerefsizim

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin bugün gerçekleşen grup toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yaptığı konuşmada kadına şiddetle mücadele hakkında söylediklerini değerlendiren Akşener, kendisine hem AKP'ye yakın isimlerden hem de MHP'den yapılan hakaretleri hatırlatarak, iktidarı kayıtsız kalmakla suçladı. Akşener buna rağmen mücadelesini sürdüreceğini, "Bir müslüman kadına, daha doğrusu bir kadına, namusu, şerefi üzerine iftira atmanın Kuran-ı Kerim'de hangi, ayetlerle lanetlendiğini biliyorsun. Seni milletin huzurunda Allah'a şikayet ediyorum sayın Erdoğan. Ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem namerdim. Ölsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da, bu mücadeleden dönersem namerdim, namussuzum, şerefsizim." sözleri ile belirtti.