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Meral Akşener: Korkmuyorum kardeşim (2)

'BAHÇELİ, HERKESİ FETÖ'CÜ YAPMIŞ' İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il teşkilatı binasının açılışının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kanun Hükmünde Kararnamelere...

Meral Akşener: Korkmuyorum kardeşim (2)

'BAHÇELİ, HERKESİ FETÖ'CÜ YAPMIŞ'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il teşkilatı binasının açılışının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) karşı olan herkesi 'FETÖ üyesi' ilan ettiğini savunan Akşener, şunları söyledi:
"Bahçeli'nin tweet’lerinden gördüğümüz kadarıyla herkesi FETÖ'cü yapmış, KHK'lara karşı çıkan herkese. Bahçeli, ciddi bir kişi olduğunu insanlara düşündürtür. Ciddiyetin en önemli özelliği, surat asıklığı değildir. Kimmiş bu FETÖ'cüler; elindeki tüm bilgiyi, belgeyi, savcılıklara vermelidir. İktidara eklendiği kişi konumunda olduğu için bu konuda zorluk çekeceğini düşünmüyorum. İktidar partisi, bu kararnameyi benim gördüğüm kadarıyla iktidar partinin mensupları Sayın Bahçeli kadar savunmadılar. Bahçeli, lakap takmaları sever. '17- 25 Recep Tayyip Erdoğan' diye lakap takmıştı. Şiddetli tepki gösterdiği kişilerle daha sonra derin dostlukları olduğu belli. Bunu da kamuoyuna bırakıyorum."
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, açıklamalarının ardından Aksaray esnafını ziyaret etti.

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